تعميم صورة المفقودة ايمان ستيته...
أمن وقضاء
2025-09-04 | 11:23
تعميم صورة المفقودة ايمان ستيته...
عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة ايمان مروان ستيته (مواليد عام 2003، سورية)، التي غادرت، بتاريخ 2-9-2025، منزلها الكائن في حلبا، إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد حتى تاريخه.
ويرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بمخفر حلبا في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: ٦٩٠٠٠٢-26 للإدلاء بما لديهم من معلومات.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
المفقودة
ايمان
ستيته...
أمن وقضاء
2025-08-20
أمن وقضاء
2025-08-09
أمن وقضاء
2025-06-27
أمن وقضاء
2025-06-19
أمن وقضاء
12:45
أمن وقضاء
12:04
أمن وقضاء
11:56
أمن وقضاء
10:23
أمن وقضاء
11:56
موضة وجمال
11:35
أخبار لبنان
06:43
فنّ
07:16
أخبار لبنان
08:27
تقارير نشرة الاخبار
06:38
أخبار لبنان
05:16
أخبار دولية
05:06
أخبار دولية
04:20
أخبار دولية
00:07
أمن وقضاء
15:45
أخبار دولية
13:54
تقارير نشرة الاخبار
13:51
أخبار لبنان
02:55
أخبار لبنان
06:43
حال الطقس
00:27
أمن وقضاء
07:04
خبر عاجل
09:28
أمن وقضاء
04:50
خبر عاجل
15:10
خبر عاجل
05:49
