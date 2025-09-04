الأخبار
LBCI
LBCI

تعميم صورة المفقودة ايمان ستيته...

أمن وقضاء
2025-09-04 | 11:23
تعميم صورة المفقودة ايمان ستيته...

عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة ايمان مروان ستيته (مواليد عام 2003، سورية)، التي غادرت، بتاريخ 2-9-2025، منزلها الكائن في حلبا، إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد حتى تاريخه.

ويرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بمخفر حلبا في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: ٦٩٠٠٠٢-26 للإدلاء بما لديهم من معلومات.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

المفقودة

ايمان

ستيته...

LBCI التالي
اجتماع لوزير العدل مع الرؤساء الأُول لمحاكم الإستئناف
12 غارة إسرائيلية على أطراف قرى الزهراني...
LBCI السابق

