ضبط دراجة مسروقة وتوقيف مشتبه به

في إطار العمل المستمر الذي تقوم به مختلف قطعات قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من الجرائم على أنواعها، وتوقيف مرتكبيها، وفي أثناء قيام عناصر من فصيلة سن الفيل في وحدة الدّرك الإقليمي بمهمّة دوريّة حفظ أمن ونظام، اشتبهوا بشخصٍ يقوم بدفع درّاجة آليّة في المحلّة من دون حيازة أوراقها الثبوتيّة، فعملوا على ضبطها، وتوقيفه، وتبيّن أنّه يدعى أ. س. (مواليد عام 1985، مصري الجنسيّة)، وأنّ الدرّاجة قد سُرِقت بالتّاريخ ذاته من محلّة برج حمّود.



وبالتّحقيق مع الموقوف، أنكر علاقته بسرقة الدرّاجة، وأفاد أنّ شابَّين على متن درّاجة أخرى كانا يدفعان بشابِّ ثالث على متن هذه الدّرّاجة وطلبا منه مادّة البنزين، وقد لاذوا بالفرار لدى مشاهدتهم الدّوريّة، تاركين الدّرّاجة.



والتّحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.