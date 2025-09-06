بينهم 18 فتاة... توقيف متورّطين بجرم دعارة ومخدرات وختم فندق بالشمع الأحمر

تمكّن مكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية بمؤازرة من مكتب مكافحة المخدرات المركزي في الوحدة عينها من توقيف 18 فتاة من جنسيّات مختلفة (روسيّة - فينزويلية - مولدوفية، وغيرها)، أثناء ممارستهن أعمال الدعارة في أحد فنادق العاصمة.



كما، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة التي قامت بها عناصر المكتب المذكور، تمكّنت من توقيف مدير الفندق، وموظّف الاستقبال بجرم تسهيل الدعارة، وشخص ثالث بجرم تعاطي المخدرات، وهم:



- ي. أ. (مواليد عام 1959، لبناني)

- أ. أ. (مواليد عام 1981، لبناني)

- ح. ح. (مواليد عام 1989، لبناني).



وبنتيجة المتابعة، تبيّن أن الموقوفات عملن سابقا في دول عربيّة وأجنبيّة ضمن شبكة دولية تنشط في الشرق الأوسط، وتُدار من قبل أشخاص في الخارج بالاشتراك مع أشخاص في لبنان، بحسب ما أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.



وقد أجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفين، وتمّ ختم الفندق بالشمع الأحمر، والعمل جارٍ لتوقيف المتورّطين بناءً على إشارة القضاء المختصّ.