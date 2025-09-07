الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
30
o
الجنوب
29
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
القداس الالهي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
30
o
الجنوب
29
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ضبط شاحنة محملة بالمخدرات في بخعون - الضنية
أمن وقضاء
2025-09-07 | 01:21
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
ضبط شاحنة محملة بالمخدرات في بخعون - الضنية
تمكن مكتب مكافحة المخدرات في الشرطة القضائية في قوى الأمن الداخلي، بعد عملية رصد ومتابعة وكمين محكم، من ضبط شاحنة محملة بكميات كبيرة من المخدرات في بلدة بخعون - الضنية، حيث جرى توقيف شخصين ومصادرة المضبوطات.
على أن تستكمل التحقيقات بإشراف القضاء المختص.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
شاحنة
محملة
بالمخدرات
بخعون
الضنية
التالي
الأمن العام: توقيف 11 شخصًا في أحد فنادق جبل لبنان بجرم ممارسة الدعارة ومخالفة نظامي الإقامة والعمل
بينهم 18 فتاة... توقيف متورّطين بجرم دعارة ومخدرات وختم فندق بالشمع الأحمر
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-08-19
"كانت متجهة إلى لبنان"... ضبط شاحنة محملة بصواريخ غراد في حمص
أخبار دولية
2025-08-19
"كانت متجهة إلى لبنان"... ضبط شاحنة محملة بصواريخ غراد في حمص
0
أخبار دولية
2025-08-01
نحو 6000 شاحنة محمّلة بالمساعدات الغذائية جاهزة للدخول إلى غزة
أخبار دولية
2025-08-01
نحو 6000 شاحنة محمّلة بالمساعدات الغذائية جاهزة للدخول إلى غزة
0
أمن وقضاء
2025-08-25
جريح في انحراف شاحنة عند مدخل سير الضنية
أمن وقضاء
2025-08-25
جريح في انحراف شاحنة عند مدخل سير الضنية
0
آخر الأخبار
2025-07-07
الوكالة الوطنية للإعلام: قطع السير عند أوتوستراد الشماع في صيدا - مسرب مجدليون حارة صيدا نزولًا بسبب حادثة إنقلاب شاحنة محملة بأسياخ حديد
آخر الأخبار
2025-07-07
الوكالة الوطنية للإعلام: قطع السير عند أوتوستراد الشماع في صيدا - مسرب مجدليون حارة صيدا نزولًا بسبب حادثة إنقلاب شاحنة محملة بأسياخ حديد
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
03:55
الجيش: تمارين تدريبية في القرنة السوداء - الشمال
أمن وقضاء
03:55
الجيش: تمارين تدريبية في القرنة السوداء - الشمال
0
أمن وقضاء
01:54
الأمن العام: توقيف 11 شخصًا في أحد فنادق جبل لبنان بجرم ممارسة الدعارة ومخالفة نظامي الإقامة والعمل
أمن وقضاء
01:54
الأمن العام: توقيف 11 شخصًا في أحد فنادق جبل لبنان بجرم ممارسة الدعارة ومخالفة نظامي الإقامة والعمل
0
أمن وقضاء
12:30
بينهم 18 فتاة... توقيف متورّطين بجرم دعارة ومخدرات وختم فندق بالشمع الأحمر
أمن وقضاء
12:30
بينهم 18 فتاة... توقيف متورّطين بجرم دعارة ومخدرات وختم فندق بالشمع الأحمر
0
أمن وقضاء
07:19
توقيف أشخاص لقيامهم بأعمال التهريب وضبط معدات ومواد أولية تستخدم في تصنيع المخدرات
أمن وقضاء
07:19
توقيف أشخاص لقيامهم بأعمال التهريب وضبط معدات ومواد أولية تستخدم في تصنيع المخدرات
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2025-07-03
رونالدو في بيروت وكيم كارداشيان ترقص الدبكة... مقطع فيديو غريب يشعل مواقع التواصل والجمهور: "أحلام العصر"
منوعات
2025-07-03
رونالدو في بيروت وكيم كارداشيان ترقص الدبكة... مقطع فيديو غريب يشعل مواقع التواصل والجمهور: "أحلام العصر"
0
صحة وتغذية
2025-06-25
"الألوان الصناعية الموجودة في المنتجات الغذائية تسبب السرطان"... إليكم هذه الدراسة!
صحة وتغذية
2025-06-25
"الألوان الصناعية الموجودة في المنتجات الغذائية تسبب السرطان"... إليكم هذه الدراسة!
0
حال الطقس
2025-09-06
استقرار بدرجات الحرارة..ضباب وأمطار محتملة مطلع الأسبوع
حال الطقس
2025-09-06
استقرار بدرجات الحرارة..ضباب وأمطار محتملة مطلع الأسبوع
0
آخر الأخبار
16:15
عائلات الأسرى الإسرائيليين: ندعو الحكومة الى قبول الاتفاق الذي ردت عليه حماس بالإيجاب والتفاوض فورا
آخر الأخبار
16:15
عائلات الأسرى الإسرائيليين: ندعو الحكومة الى قبول الاتفاق الذي ردت عليه حماس بالإيجاب والتفاوض فورا
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
نيكوتين... بلا تدخين
تقارير نشرة الاخبار
13:38
نيكوتين... بلا تدخين
0
أخبار دولية
13:37
وزير الخارجية المصري: وصف تهجير الفلسطينيين بالهجرة الطوعية "هراء"
أخبار دولية
13:37
وزير الخارجية المصري: وصف تهجير الفلسطينيين بالهجرة الطوعية "هراء"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
إليكم آخر التطورات الميدانية في غزة...
تقارير نشرة الاخبار
13:35
إليكم آخر التطورات الميدانية في غزة...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
إبراهيم معلوف: بين الجذور والإبداع… لقاء حصري مع الـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33
إبراهيم معلوف: بين الجذور والإبداع… لقاء حصري مع الـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
عين عار ترتدي الليلة لباس السيارات الكلاسيكية...
تقارير نشرة الاخبار
13:30
عين عار ترتدي الليلة لباس السيارات الكلاسيكية...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
صراع الجبابرة في رالي لبنان الدولي سيحسم في اليوم الأخير
تقارير نشرة الاخبار
13:28
صراع الجبابرة في رالي لبنان الدولي سيحسم في اليوم الأخير
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
تنظيم جديد لحركة الشاحنات في ثلاث محافظات لبنانية
تقارير نشرة الاخبار
13:28
تنظيم جديد لحركة الشاحنات في ثلاث محافظات لبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
خطة الجيش لحصر السلاح بمراحلها وعوائقها وحاجاتها
تقارير نشرة الاخبار
13:13
خطة الجيش لحصر السلاح بمراحلها وعوائقها وحاجاتها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:12
مستقبل لبنان مكتوب بحبر الشرق الأوسط
تقارير نشرة الاخبار
13:12
مستقبل لبنان مكتوب بحبر الشرق الأوسط
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
12:30
بينهم 18 فتاة... توقيف متورّطين بجرم دعارة ومخدرات وختم فندق بالشمع الأحمر
أمن وقضاء
12:30
بينهم 18 فتاة... توقيف متورّطين بجرم دعارة ومخدرات وختم فندق بالشمع الأحمر
2
أخبار لبنان
15:05
بالصور - عرس جماعي في بكركي
أخبار لبنان
15:05
بالصور - عرس جماعي في بكركي
3
أمن وقضاء
01:21
ضبط شاحنة محملة بالمخدرات في بخعون - الضنية
أمن وقضاء
01:21
ضبط شاحنة محملة بالمخدرات في بخعون - الضنية
4
أخبار لبنان
09:59
"جدول زمني محدد لتنفيذ المرحلة الأولى"... هذا ما كشفه كمال شحادة عن خطة الجيش لحصر السلاح
أخبار لبنان
09:59
"جدول زمني محدد لتنفيذ المرحلة الأولى"... هذا ما كشفه كمال شحادة عن خطة الجيش لحصر السلاح
5
أخبار لبنان
10:58
الرئيس عون: نشدد على أهمية استمرار الدعم الأميركي للجيش اللبناني
أخبار لبنان
10:58
الرئيس عون: نشدد على أهمية استمرار الدعم الأميركي للجيش اللبناني
6
أمن وقضاء
01:54
الأمن العام: توقيف 11 شخصًا في أحد فنادق جبل لبنان بجرم ممارسة الدعارة ومخالفة نظامي الإقامة والعمل
أمن وقضاء
01:54
الأمن العام: توقيف 11 شخصًا في أحد فنادق جبل لبنان بجرم ممارسة الدعارة ومخالفة نظامي الإقامة والعمل
7
أخبار لبنان
09:15
التقدمي الاشتراكي: وليد جنبلاط يعمل من أجل كرامة ووجود وهوية دروز سوريا ولبنان وكل المنطقة
أخبار لبنان
09:15
التقدمي الاشتراكي: وليد جنبلاط يعمل من أجل كرامة ووجود وهوية دروز سوريا ولبنان وكل المنطقة
8
أمن وقضاء
06:56
قتيل وجريحان بإطلاق نار في سوق الذهب في البربير
أمن وقضاء
06:56
قتيل وجريحان بإطلاق نار في سوق الذهب في البربير
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More