ضبط شاحنة محملة بالمخدرات في بخعون - الضنية

تمكن مكتب مكافحة المخدرات في الشرطة القضائية في قوى الأمن الداخلي، بعد عملية رصد ومتابعة وكمين محكم، من ضبط شاحنة محملة بكميات كبيرة من المخدرات في بلدة بخعون - الضنية، حيث جرى توقيف شخصين ومصادرة المضبوطات.



على أن تستكمل التحقيقات بإشراف القضاء المختص.