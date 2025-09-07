قوى الأمن عممت صورة مفقودة غادرت منزلها في النبعة ولم تعد

عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة: فاطمة عبد العزيز، (مواليد العام 2004، سورية)، التي غادرت بتاريخ 5-9-2025 منزلها الكائن في محلة النبعة إلى جهة مجهولة ولم تعد حتى تاريخه.



لذلك، طلبت المديرية من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها الاتصال بفصيلة جسر بيروت على الرقم: 485421 01 للإدلاء بما لديهم من معلومات.