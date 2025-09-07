الجيش: تمارين تدريبية في القرنة السوداء - الشمال

أعلنت قيادة الجيش أنه "ستقوم وحدة من الجيش بتواريخ 23،20،11،8 و26 / 9 / 2025 اعتبارًا من الساعة 7:00 ولغاية الساعة 17:00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة القرنة السوداء - الشمال تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة".

