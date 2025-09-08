"أوجيرو": توقف الخدمة في سنترال الحدت وعدد من المناطق المجاورة

أعلنت "أوجيرو" على حسابها على منصة "إكس" أن عطلًا طرأ على سنترال الحدت، ما أدى إلى توقف خدماتها في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة.



وأشارت الى أن فرقها تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة.