قوى الأمن: توقيف سارق خزنة في الزلقا وضبط المسروقات

أمن وقضاء
2025-09-08 | 03:51
قوى الأمن: توقيف سارق خزنة في الزلقا وضبط المسروقات

بتاريخ 16-08-2025، ادعى أحد المواطنين أن شخصًا مجهولًا دخل إلى منزله الكائن في محلة الزلقا، بواسطة الكسر والخلع، وسرق من داخله خزنة حديدية تحتوي على كمية من المجوهرات ومبلغ 5000 دولار أميركي، قبل أن يلوذ بالفرار إلى جهة مجهولة. وقدرت قيمة المسروقات بحوالى 150000 دولار أميركي.
 
وعلى الفور، أعطيت الأوامر إلى القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية، لكشف الفاعل وتوقيفه.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصلت شعبة المعلومات إلى تحديد هوية المشتبه به، ويدعى: ب. ب. (مواليد عام 1960، لبناني).

وبتاريخ 20-08-2025، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه داخل منزله في بلدة المنصورية. وبتفتيشه والمنزل، تم ضبط مبلغ 22900 دولار أميركي، والمجوهرات المسروقة، وسيارة نوع "مرسيدس" لون أبيض استخدمت في عملية السرقة، بالإضافةً إلى ضبط الخزنة الحديدية بعد دلالته على مكان رميها.

وبالتحقيق معه، اعترف بتنفيذه عملية السرقة المذكورة. كما أفاد بأنه تربطه علاقة صداقة بالمدعي، وهو من باعه الخزنة منذ نحو أربع سنوات. ولدى علمه بمغادرته المنزل إلى بلدته، توجه إليه، ودخل عن طريق الكسر والخلع، ثم قام بسرقة الخزنة، ونقلها على متن سيارته إلى مكان إقامته، حيث عمد إلى كسرها والاستيلاء على محتوياتها، ثم تخلّص منها برميها.

وقد أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

الأمن:

توقيف

الزلقا

المسروقات

