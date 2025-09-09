الأخبار
أحدهما بحقّه 26 مذكّرة توقيف... توقيف مطلوبَين للقضاء
أمن وقضاء
2025-09-09 | 06:19
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
أحدهما بحقّه 26 مذكّرة توقيف... توقيف مطلوبَين للقضاء
تمكّنت مفرزة حلبا القضائية من توقيف مطلوبَيْن للقضاء على الرغم من محاولتهما الفرار.
فبتاريخ 26-08-2025، توافرت معلومات لدى مفرزة حلبا القضائية عن وجود أحد المطلوبين في محلّة عين الذهب في عكار، ويُدعى ع. س. (مواليد عام 1993، لبناني) بحقه 26 مذكرة توقيف بجرائم سرقة، وتسبّب بوفاة، وسرقة كابلات عائدة لمؤسسة أوجيرو، وسرقة أسلاك كهربائية، وتأليف عصابة سرقة، وإطلاق نار…
وبنتيجة المتابعة، توجهت قوة من المفرزة إلى المحلة المذكورة، وداهمت منزله. وخلال المداهمة حاول الفرار، فلاحقته العناصر، وتمكّنت من إلقاء القبض عليه.
وبتفتيشه ومكان إقامته، عُثر على مسدّس حربي داخل آلية جيب مركونة أمام المنزل، كان يستعملها في عمليات السرقة، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.
وفي سياقٍ متّصل، توافرت معلومات لدى المفرزة المذكورة بتاريخ 27- 8- 2025، عن وجود مطلوب في محلة طريق عام منيارة - حلبا، ويُدعى م. ح. (مواليد عام 1995، لبناني) بحقّه بلاغ بحث وتحرّ بجرم إطلاق نار، ومحاولة قتل.
وعلى الفور، توجهت دورية من المفرزة إلى المحلة، وعملت على ملاحقة السيارة التي كان على متنها. وخلال عملية التوقيف، حاول الفرار، وأطلق 5 طلقات نارية، واصطدم بالآلية العسكرية. فلاحقته عناصر القوّة، وتمكّنت من إلقاء القبض عليه. بتفتيشه والسيارة، تم ضبط مسدس حربي، وممشط، و8 طلقات صالحة للاستعمال.
وبحسب بلاغ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، فقد أجري المقتضى القانوني بحق الموقوفَين وأودعا القطعات المعنية، بناءً على إشارة القضاء المُختصّ.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
مفرزة حلبا القضائية
توقيف
مطلوب
التالي
أحدهما حاول فتح رمانة يدوية بوجه عناصر دورية أمن الدولة... توقيف لبنانيَّين بجرم ترويج مخدرات في عرسال
توقيف الرّأس المُدبّر لإحدى عصابات تسهيل أعمال الدّعارة
السابق
