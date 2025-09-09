الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

توقيف الرّأس المُدبّر لإحدى عصابات تسهيل أعمال الدّعارة

أمن وقضاء
2025-09-09 | 02:39
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
توقيف الرّأس المُدبّر لإحدى عصابات تسهيل أعمال الدّعارة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
توقيف الرّأس المُدبّر لإحدى عصابات تسهيل أعمال الدّعارة

في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم بمختلف أنواعها في كلّ المناطق اللّبنانية، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بترؤس عصابة تنشط في تسهيل أعمال الدّعارة.

وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريات، تبيّن أنّ المشتبه به يُدعى ع. ن. (مواليد عام 1992، لبناني)، وهو من أصحاب السّوابق في هذا المجال.

وبتاريخ 25-8-2025، وبعد رصدٍ ومتابعة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة، بعمليّة نوعيّة، من توقيفه في مدينة عاليه، أثناء انتقاله على متن سيارة من نوع “ميتسوبيشي” لون أسود، جرى ضبطها.

وبتفتيشه والسّيّارة، عُثر بحوزته على مسدّس حربي مع مماشط وطلقات، وبندقيّة كلاشينكوف، ومبلغ مالي، و23 هاتفًا خلويًّا مزوّدًا بشرائح اتّصال، إضافةً إلى مستندات وأوراق ثبوتيّة تعود لعددٍ من الفتيات، وبطاقة هويّة مزوّرة، ولوحات سيّارات.

وبالتّحقيق معه، اعترف بأنّه يترأس عصابة لتسهيل أعمال الدّعارة، وبأنّ الهواتف الخلويّة المضبوطة تُستخدم لإنشاء حسابات وهميّة على مواقع التّواصل بهدف استقطاب الزّبائن، وأنّ الأوراق الثبوتيّة تعود لفتيات سبق أن عملن معه، وأنّه لجأ إلى تزوير بطاقة هويّة بعد فقدانه بطاقة هويّته الأصليّة.

وأجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع والمضبوطات المرجع المعنيّ، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

الرّأس

المُدبّر

لإحدى

عصابات

تسهيل

أعمال

الدّعارة

LBCI التالي
أحدهما بحقّه 26 مذكّرة توقيف... توقيف مطلوبَين للقضاء
5 شهداء و5 جرحى في حصيلة أولية للغارات على البقاع وجرود الهرمل
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-08-30

توقيف شخصَين يديران أعمال تسهيل الدعارة و15 فتاة من جنسيات مختلفة

LBCI
أمن وقضاء
2025-06-28

الرأس المدبّر لعصابة سرقة دراجات آلية في قبضة شعبة المعلومات

LBCI
أمن وقضاء
08:57

بجرم تسهيل أعمال الدعارة... توقيف مالك مركزَي تدليك ومجموعة فتيات

LBCI
أمن وقضاء
2025-08-29

شعبة المعلومات توقف الرأس المدبّر لعمليات سرقة الهواتف من داخل السيارات في بيروت

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
06:48

أحدهما حاول فتح رمانة يدوية بوجه عناصر دورية أمن الدولة... توقيف لبنانيَّين بجرم ترويج مخدرات في عرسال

LBCI
أمن وقضاء
06:19

أحدهما بحقّه 26 مذكّرة توقيف... توقيف مطلوبَين للقضاء

LBCI
خبر عاجل
10:38

5 شهداء و5 جرحى في حصيلة أولية للغارات على البقاع وجرود الهرمل

LBCI
أمن وقضاء
08:57

بجرم تسهيل أعمال الدعارة... توقيف مالك مركزَي تدليك ومجموعة فتيات

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-05-04

النائب سامي الجميل من بكفيا: نحاول اعادة الحياة الديمقراطية الى بعض القرى

LBCI
أخبار لبنان
05:45

وزير الأشغال عقد اجتماعا لبحث مشروع توسعة أوتوستراد جونية: التمويل مؤمَّن من دون أي عوائق

LBCI
آخر الأخبار
2025-08-18

"الوكالة الوطنية": الجيش الإسرائيليّ يفجّر منزلًا في حي الكساير في بلدة ميس الجبل بعد اختراق الحدود والتوغل داخل الاراضي اللبنانية شرق البلدة

LBCI
آخر الأخبار
2025-07-10

وقوع اشكال بين أهالي بلدة عيتيت وقوات اليونيفيل في جنوب لبنان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

أرماني: توقيع خالد في تاريخ الأناقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

91 عاماً وما زال يزاول الحلاقة… "عمّو فيليب" يثبت أن الشغف لا يشيخ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

عودة العمليات في الداخل تهز الجبهة الإسرائيلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

الذكاء الاصطناعي... سرّه في استخدامه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

مغارة نابيه: جنة تحت الأرض وخزان مائي سياحي بامتياز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

طرابلس: سنوات من حمل أعباء غيرها من النفايات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

بين العائلة والاستقلالية... هكذا يختار الشباب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

عملية نوعية لقوى الأمن الداخلي... ضبط مستودع من المواد المخدرة وشحنة معدة للتصدير

LBCI
أخبار دولية
13:19

الموقف الأميركي من خطة الجيش لحصر السلاح وامكانية فرض عقوبات على المعرقلين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
08:57

بجرم تسهيل أعمال الدعارة... توقيف مالك مركزَي تدليك ومجموعة فتيات

LBCI
اقتصاد
02:16

أسعار جديدة للمحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
15:34

وزير الطاقة: "الشمس طالعة والناس قاشعة"

LBCI
اقتصاد
11:16

وزير المالية: حقوق المودعين لن تضيع وإن تعددت آليات استرجاعها

LBCI
خبر عاجل
01:26

استهداف سيارة في منطقة زاروت بين برجا والجية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

91 عاماً وما زال يزاول الحلاقة… "عمّو فيليب" يثبت أن الشغف لا يشيخ

LBCI
أخبار لبنان
10:26

بهاء الحريري: من لا يريد أن يكون جزءا من مشروع بناء الدولة لن يكون له مكان في مستقبلها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

مغارة نابيه: جنة تحت الأرض وخزان مائي سياحي بامتياز

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More