تدابير سير خلال تنفيذ أشغال ترميم وصيانة لإنارة نفق نهر الكلب

أمن وقضاء
2025-09-10 | 04:41
تدابير سير خلال تنفيذ أشغال ترميم وصيانة لإنارة نفق نهر الكلب


– بتواريخ 10-17و24-9-2025، حيث سيتم إقفال النفق الأيمن من منتصف الليل حتى الساعة 5:00 فجرا.

– بتواريخ 11-18و25-9-2025، مما سيؤدي الى إقفال النفق الأيسر من منتصف الليل ولغاية الساعة 5,00 فجرا.

لذلك، طلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية، حفاظا على السلامة العامة، وتسهيلا لحركة السير.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

تدابير سير

أشغال

نهر الكلب

قوى الأمن

