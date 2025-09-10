بعملية نوعية في تمنين التحتا... مفرزة استقصاء البقاع توقف مطلوبا خطيرا

نتيجة للتحريات والاستقصاءات التي قامت بها مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليمي، تمكنت إحدى دورياتها من توقيف أحد المطلوبين الخطرين بعملية أمنية نوعية نفذتها في بلدة تمنين التحتا، وتبيّن أنّه يُدعى: أ. ن. (مواليد عام 1999، لبناني)، وهو مطلوب للقضاء بموجب ثلاث مذكرات عدلية بجرائم: تأليف عصابة، وسلب ومحاولة قتل وأسلحة، وحيازة أسلحة وذخائر حربيّة، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة في بلاغ.



وقد أودع الموقوف القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقه، عملًا بإشارة القضاء المختص.