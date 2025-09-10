الأخبار
حماية المستهلك نظمت 23 محضر ضبط بمخالفات متفرقة... ووزارة الإقتصاد: سنواصل العمل الرقابي من دون تهاون
2025-09-10 | 14:57
واصلت وزارة الاقتصاد والتجارة – عبر مديرية حماية المستهلك ومصالحها الإقليمية – تنفيذ جولات رقابية مكثفة في مختلف المحافظات اللبنانية.
وأفادت الوزارة في بيان بأن "المديرية 54 شكوى من المواطنين عبر البريد الإلكتروني والتطبيق الذكي وخط الوزارة الساخن (1739)، خلال الفترة الممتدة من 1 ولغاية 5 أيلول 2025. وقد عولجت وفق الأصول".
وأضاف البيان: "تمت خلال هذه الفترة 569 زيارة كشف شملت المحال التجارية، محطات المحروقات، المولدات الكهربائية، مراكز تعبئة الغاز، المكتبات، والمحال الغذائية والمطاعم والملاحم والمسامك.
ونتج عن هذه الجولات:
تنظيم 23 محضر ضبط بمخالفات متفرقة لقانون حماية المستهلك والقوانين المرعية، توزعت على:
- 10 محاضر في حق أصحاب المولدات الكهربائية (9 بسبب مخالفة التسعيرة الرسمية و1 بسبب عدم تركيب عدادات).
- 10 محاضر في قطاع السلامة والأسعار الغذائية (منها 3 مواد منتهية الصلاحية، 4 بسبب عدم إعلان الأسعار، 2 مخالفة نسب الأرباح، و1 بسبب غياب فواتير الشراء).
- محضرين متعلقين بالأسعار (عدم إعلان أسعار السلع الاستهلاكية ومخالفة تسعيرة المحروقات).
- محضر واحد متعلق بالمقاييس والموازين (غياب الأختام الرسمية عن المضخات)".
كما تمت إحالة محضر ضبط واحد أمام القضاء المختص متعلق بمخالفة نسب الأرباح التجارية.
وأكدت الوزارة أنها "ستواصل عملها الرقابي من دون تهاون، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، لضمان التزام كل المؤسسات التجارية بالقوانين وحماية حقوق المستهلكين. حتى التاريخ، لقد قامت الوزارة بـ21873 كشفًا منذ أول السنة".
