بالصور - تدريب مشترك بين الجيش واليونيفيل في مجال الألغام والذخائر غير المنفجرة

نشرت قيادة الجيش عبر حسابها على فيسبوك، صورا لتدريب مشترك بين الجيش وقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان - اليونيفيل في مجال الألغام والذخائر غير المنفجرة والعبوات غير النظامية في الشواكير - صور.