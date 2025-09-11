ينشطان بترويج المخدرات في الضاحية الجنوبية... ومفرزة استقصاء جبل لبنان تُلقي القبض عليهما

توافرت معلومات لمفرزة استقصاء جبل لبنان عن قيام شخصَين بترويج المخدرات في محلّة الضاحية الجنوبية.



وبنتيجة التحرّيات والاستقصاءات المكثّفة، وعمليات الرصد الدقيقة، تمّ تحديد مكان وجود المشتبه بهما في محلّة المريجة.



وعلى الأثر، قامت دورية من المفرزة المذكورة بعملية أمنية أوقفت فيها كلّ من:



- المدعو أ. م. غ. (مواليد 1999، لبناني) على متن درّاجة آلية نوع TV5



- المدعو ح. ح. م. (مواليد 1990، سوري) على متن درّاجة آلية نوع سويت.



وبتفتيشهما، عثر بحوزتهما على:



- 35 كيسا شفّافًا بداخلها مادة السالفيا

- 8 أكياس شفّافة بداخلها مادة الماريجوانا

- 8 أكياس بداخلها معجونة حشيشة الكيف

- كيسَين من بودرة حشيشة الكيف

- 7 طبّات من مادّة الكريستال مجهّزة للترويج

- مبلغ مالي من العملة الوطنية والدولار الأميركي.

- هاتفَين خلويّين.



وتمّ تسليمهما مع الدرّاجتَين والمضبوطات إلى القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختصّ، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامّة في بلاغ.