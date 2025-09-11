تدابير سير يومَي الجمعة والسبت على أوتوستراد المدفون - نهر إبراهيم

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه إلحاقًا لبلاغها السابق المتعلّق بتنفيذ أعمال تخطيط وتحديد أوتوستراد المدفون - نهر إبراهيم، ستستمرّ الأعمال يومَي الجمعة والسبت في12 و13-09-2025 اعتبارًا من الساعة 10:00 صباحًا لغاية الساعة 17:00 من كل يوم عمل، وذلك على مسرب واحد فقط من الأوتوستراد.



لذلك، طلبت المديرية العامة من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية، تسهيلا لحركة المرور.