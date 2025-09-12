حريق في أحراج عين الدلبة - كسروان والأهالي يناشدون

شب حريق في أحراج عين الدلبه - كسروان، وقد هرعت سيارات الدفاع المدني الى المكان وتواجه صعوبة في الوصول بسبب وعورة طبيعة المنطقة الجبلية.



وناشد اهالي البلدة قيادة الجيش التدخل لإخماد الحريق قبل وصول النيران الى المنازل.