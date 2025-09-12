الأخبار
حريق في أحراج عين الدلبة - كسروان والأهالي يناشدون
أمن وقضاء
2025-09-12 | 05:55
حريق في أحراج عين الدلبة - كسروان والأهالي يناشدون
شب حريق في أحراج عين الدلبه - كسروان، وقد هرعت سيارات الدفاع المدني الى المكان وتواجه صعوبة في الوصول بسبب وعورة طبيعة المنطقة الجبلية.
وناشد اهالي البلدة قيادة الجيش التدخل لإخماد الحريق قبل وصول النيران الى المنازل.
آخر الأخبار
أخبار دولية
أخبار دولية
أخبار دولية
أخبار لبنان
اخترنا لكم
أمن وقضاء
أمن وقضاء
أمن وقضاء
أمن وقضاء
زوارنا يقرأون الآن
آخر الأخبار
أمن وقضاء
آخر الأخبار
أخبار لبنان
بالفيديو
تقارير نشرة الاخبار
تقارير نشرة الاخبار
تقارير نشرة الاخبار
تقارير نشرة الاخبار
تقارير نشرة الاخبار
تقارير نشرة الاخبار
تقارير نشرة الاخبار
أخبار دولية
تقارير نشرة الاخبار
الأكثر قراءة
خبر عاجل
تقارير نشرة الاخبار
أخبار لبنان
أمن وقضاء
اقتصاد
تقارير نشرة الاخبار
حال الطقس
خبر عاجل
