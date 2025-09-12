وزارة الزراعة ضبطت مخالفة كبيرة لقطع الأشجار الحرجية في زغرتا

ضبط فريق وزارة الزراعة – مركز أحراج بنشعي بتوجيهات ومتابعة رئيسة دائرة التنمية الريفية في مصلحة زراعة لبنان الشمالي المهندسة رانيا يوسف وردان، وبمؤازرة من عناصر مخفري سبعل واهدن، مخالفة جسيمة بين منطقتي مزرعة النهر وعربة قزحيا – قضاء زغرتا، في إطار الجهود المبذولة لحماية الثروة الحرجية والتصدي للتعديات على الغابات.



وقد أظهر الكشف الميداني أن أحد المخالفين أقدم، من دون أي ترخيص قانوني، على قطع عشرات الأشجار الحرجية من أصناف الصنوبر البري والسنديان والملول، وبكميات تقدر بعشرات الأطنان، وعلى الأثر، قام فريق المركز بتنظيم محضر ضبط بحق المخالف، وأحيل الملف إلى المخفر المختص الذي يتابع الإجراءات اللازمة وفقًا لإشارة القضاء.



واكدت الوزارة التزامها مواصلة الجهود، بالتنسيق مع القوى الأمنية والسلطات القضائية، لتكثيف الرقابة الميدانية وحماية الغابات والموارد الطبيعية، وردع أي تعديات تهدد استدامتها، وذلك تطبيقًا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وصونًا للبيئة.