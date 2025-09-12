تدابير سير يومَي السّبت والأحد في الأشرفيّة لمناسبة ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميّل

يُقام عند السّاعة 18:00 من يوم الأحد 14-9-2025، في ساحة ساسين / الأشرفيّة – بيروت، احتفالٌ تكريمي بمناسبة الذّكرى الثالثة والأربعين لاستشهاد الرئيس بشير الجميل، وسيتم البدء بتركيب المنصّة والأجهزة الصّوتيّة اعتبارًا من السّاعة 15:00 من يوم غدٍ السبت 13-9-2025.لذلك، ستتّخذ المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، تدابير السّير التالية:أولاً: منع وقوف الآليّات، في ساحة ساسين وعلى جانبي الطّريق المؤدّي من ساحة ساسين إلى السّيوفي، ومن ساحة ساسين إلى “أوتيل ديو”، اعتباراً من السّاعة 15:00 من يوم غدٍ السبت 13-9-2025، ولحين انتهاء الاحتفال.ثانياً: منع وقوف ومرور الآليات على جميع المتفرعات المؤدّية إلى ساحة ساسين، اعتبارًا من السّاعة 9:00 من يوم الأحد 14-9-2025، ولحين انتهاء الاحتفال.ويرجى من المواطنين أخذ العلم، وعدم سلوك منطقة الاحتفال والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، تسهيلاً لحركة السّير، ومنعاً للازدحام.