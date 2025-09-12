الأخبار
تدابير سير يومَي السّبت والأحد في الأشرفيّة لمناسبة ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميّل
أمن وقضاء
2025-09-12 | 12:11
تدابير سير يومَي السّبت والأحد في الأشرفيّة لمناسبة ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميّل
يُقام عند السّاعة 18:00 من يوم الأحد 14-9-2025، في ساحة ساسين / الأشرفيّة – بيروت، احتفالٌ تكريمي بمناسبة الذّكرى الثالثة والأربعين لاستشهاد الرئيس بشير الجميل، وسيتم البدء بتركيب المنصّة والأجهزة الصّوتيّة اعتبارًا من السّاعة 15:00 من يوم غدٍ السبت 13-9-2025.
لذلك، ستتّخذ المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، تدابير السّير التالية:
أولاً: منع وقوف الآليّات، في ساحة ساسين وعلى جانبي الطّريق المؤدّي من ساحة ساسين إلى السّيوفي، ومن ساحة ساسين إلى “أوتيل ديو”، اعتباراً من السّاعة 15:00 من يوم غدٍ السبت 13-9-2025، ولحين انتهاء الاحتفال.
ثانياً: منع وقوف ومرور الآليات على جميع المتفرعات المؤدّية إلى ساحة ساسين، اعتبارًا من السّاعة 9:00 من يوم الأحد 14-9-2025، ولحين انتهاء الاحتفال.
ويرجى من المواطنين أخذ العلم، وعدم سلوك منطقة الاحتفال والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، تسهيلاً لحركة السّير، ومنعاً للازدحام.
قتيلة و3 جرحى في حادث سير فجرًا عند جسر الزهراني
ينشطان بترويج المخدرات في الضاحية الجنوبية... ومفرزة استقصاء جبل لبنان تُلقي القبض عليهما
0
أخبار لبنان
2025-09-09
حزب الكتائب يدعو اللبنانيين إلى المشاركة الكثيفة في ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميّل
أخبار لبنان
أمن وقضاء
2025-06-25
تدابير سير في النبطية والضاحية الجنوبية بمناسبة إحياء مراسم ذكرى عاشوراء
خبر عاجل
2025-07-04
تدابير سير يومي السبت والإثنين تزامنًا مع أعمال تأهيل وتعبيد طريق المطار
خبر عاجل
أخبار لبنان
2025-08-22
نديم الجميل خلال رفع صورة للرئيس الشهيد بشير الجميل في الأشرفية: سنبقى ونستمر في بناء الدولة والجيش القوي والقضاء العادل
أخبار لبنان
0
أمن وقضاء
10:17
تلف مواد مخدّرة مضبوطة في مكبّ ضهر البيدر
أمن وقضاء
أمن وقضاء
09:04
تدابير سير لمدّة أسبوع بسبب أعمال تنظيف جدران نفق شكّا
أمن وقضاء
أمن وقضاء
06:32
وزارة الزراعة ضبطت مخالفة كبيرة لقطع الأشجار الحرجية في زغرتا
أمن وقضاء
أمن وقضاء
05:55
حريق في أحراج عين الدلبة - كسروان والأهالي يناشدون
أمن وقضاء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
حاجات الجيش من اصغر تفصيل على الارض الى اكبر تفصيل في الجو
آخر الأخبار
2025-09-01
إعلام رسمي: مقتل نحو 500 وإصابة 1000 في زلزال في شرق أفغانستان
آخر الأخبار
أمن وقضاء
2025-08-31
أدرعي: قضينا على أحد عناصر حزب الله في النبطية
أمن وقضاء
أخبار دولية
07:52
تقدم في المفاوضات بين إسرائيل وسوريا ومقترح لتقديم مساعدات لغزة... هذه التفاصيل
أخبار دولية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
ستارلينك تدخُل رسميًا السوق اللبنانيّ والمنافسة تشتعل في الداخل
تقارير نشرة الاخبار
تقارير نشرة الاخبار
13:42
زيادة إيرادات الجمارك ممكنة
تقارير نشرة الاخبار
تقارير نشرة الاخبار
13:29
العين على مخيمي عين الحلوة والبداوي... فهل يسلم المزيد من السلاح الفلسطيني؟
تقارير نشرة الاخبار
تقارير نشرة الاخبار
13:27
جنبلاط على خط التحقيقات الدولية في السويداء.. ولجنة أممية قريباً في المحافظة
تقارير نشرة الاخبار
تقارير نشرة الاخبار
13:26
حاجات الجيش من اصغر تفصيل على الارض الى اكبر تفصيل في الجو
تقارير نشرة الاخبار
تقارير نشرة الاخبار
13:24
إسرائيل تعمل على مسارين في سوريا: أمنيّ وسياسيّ
تقارير نشرة الاخبار
تقارير نشرة الاخبار
13:24
دعمٌ دولي غير مسبوق للجيش اللبناني لهذا السبب..
تقارير نشرة الاخبار
تقارير نشرة الاخبار
13:22
الموقف الأميركيّ مما يجري في المنطقة…
تقارير نشرة الاخبار
تقارير نشرة الاخبار
13:20
قمة الدوحة العربية - الاسلامية ومدى القرارات المرتقبة منها
تقارير نشرة الاخبار
اقتصاد
02:24
إرتفاع سعري البنزين والمازوت واستقرار سعر الغاز
اقتصاد
حال الطقس
01:53
الحرارة إلى انخفاض... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
أمن وقضاء
09:04
تدابير سير لمدّة أسبوع بسبب أعمال تنظيف جدران نفق شكّا
أمن وقضاء
آخر الأخبار
14:08
مركز عمليات طوارئ الصحة: الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة في بلدة كفردونين أدت إلى إصابة خمسة أشخاص بجروح
آخر الأخبار
أخبار دولية
08:48
أبو فاعور للـLBCI: لجنة تحقيق دولية ستصل إلى السويداء وسلّمنا باسم وليد جنبلاط رسالتين
أخبار دولية
اسرار
23:37
أسرار الصحف 12-09-2025
اسرار
تقارير نشرة الاخبار
13:59
في لبنان... جيلٌ كامل بخطر
تقارير نشرة الاخبار
خبر عاجل
08:09
مصرف لبنان المركزيّ: احتياطيات لبنان من النقد الأجنبيّ باستثناء الذهب ارتفعت إلى 11.3 مليار دولار حتى منتصف 2025
خبر عاجل
