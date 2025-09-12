الأخبار
تلف مواد مخدّرة مضبوطة في مكبّ ضهر البيدر

أمن وقضاء
2025-09-12 | 10:17
تلف مواد مخدّرة مضبوطة في مكبّ ضهر البيدر

قام مكتب مكافحة المخدِّرات المركزي ومكتب مكافحة المخدِّرات الإقليمي – زحلة في وحدة الشّرطة القضائية بتاريخ 11-9-2025، بتلف كميّة من المواد المخدّرة المضبوطة، وذلك  المستحدث، بحضور النّائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات، ورئيس قسم المباحث الجنائيّة العامّة العميد جيرار نصر، ورئيس مكتب مكافحة المخدّرات المركزي العقيد أيمن مشموشي، ورئيس مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي في زحلة الرائد طوني القديس، ورئيس فرع الشكاوى والإرشاد والتّوجيه والمراسم في شعبة العلاقات العامّة النّقيب محمد الحاج، والكاتب وليد عويدات من قلم النّيابة العامّة التمييزيّة، وبمؤازرة قوّة من المجموعة الخاصّة في وحدة الشّرطة القضائيّة وقوّة من شعبة المعلومات.

أمّا المواد المضبوطة التي تمّ تلفها فهي على الشّكل التّالي:

-2,257.5 كلغ من مادة "حشيشة الكيف"
-6.3 كلغ من مادة "الماريجوانا"
-6,164,419 حبّة "كبتاغون"
-26.15 كلغ من مادّة الـ "كوكايين"
-1,112 ليتر من مواد أولية سائلة
-1,179 كلغ من مواد أولية صلبة.
 
 
 
 

أخبار لبنان

أمن وقضاء

مخدّرة

مضبوطة

البيدر

Learn More