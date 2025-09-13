الأخبار
الجيش ينشر تفاصيل إحباط محاولة السفينة HAWK III مغادرة المياه الإقليمية بطريقة غير قانونية: توقيف 22 شخصًا على متنها وإصابة 3 عسكريين أثناء العملية

أمن وقضاء
2025-09-13 | 04:26
مشاهدات عالية
الجيش ينشر تفاصيل إحباط محاولة السفينة HAWK III مغادرة المياه الإقليمية بطريقة غير قانونية: توقيف 22 شخصًا على متنها وإصابة 3 عسكريين أثناء العملية
0min
الجيش ينشر تفاصيل إحباط محاولة السفينة HAWK III مغادرة المياه الإقليمية بطريقة غير قانونية: توقيف 22 شخصًا على متنها وإصابة 3 عسكريين أثناء العملية

 صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

"خلال ليل 12-13 / 9 / 2025، بعد ورود معلومات إلى غرفة العمليات البحرية المشتركة التابعة للقوات البحرية في الجيش، وبناء على إشارة القضاء المختص، باشرت دورية من القوات البحرية تنفيذ عملية مطاردة السفينة "Hawk III" أثناء محاولتها مغادرة المياه الإقليمية اللبنانية بطريقة غير قانونية، ونتيجة عدم امتثال طاقم السفينة لأوامر الدورية، أطلق عناصر الجيش طلقات تحذيرية في الهواء، ونفّذت وحدة من فوج مغاوير البحر عملية إنزال نوعية على السفينة بالاشتراك مع القوات الجوية، وأوقفت ٢٢ شخصًا كانوا على متنها، على مسافة نحو ٣٠ ميلًا بحريًّا من الشاطئ اللبناني، ثم أعادتها إلى مرفأ ضبية.

أثناء تنفيذ العملية، أصيب ٣ عسكريين نتيجة محاولة ربان السفينة المناورة بها لمنع صعود عناصر الجيش على متنها. بوشر التحقيق مع الموقوفين، وسيُجرى اللازم بشأن السفينة بإشراف القضاء المختص."

