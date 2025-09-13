قوى الامن: تدابير سير في الدكوانة غدا لتأمين سباق الانجراف الثالث DRIFT

صـدر عـن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمـن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـلي: "بتاريخ 14-9-2025 اعتبارًا من الساعة 8.00 ولغاية الساعة 18.00 سيقام سباق الانجراف الثالث DRIFT في منطقة تل الزعتر – الدكوانة.



يُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهيّة في المكان".