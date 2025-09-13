الأخبار
دهم معمل لتصنيع المخدرات في منطقة اليمونة - بعلبك وتوقيف أشخاص في منطقتي خلدة وعرمون
أمن وقضاء
2025-09-13 | 14:27
دهم معمل لتصنيع المخدرات في منطقة اليمونة - بعلبك وتوقيف أشخاص في منطقتي خلدة وعرمون
ضمن إطار مكافحة تصنيع المخدرات والاتجار بها، دهمت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها وحدة من الجيش في منطقة اليمونة – بعلبك معملًا لتصنيع المخدرات، وضبطت كمية كبيرة منها، بالإضافة إلى مواد أولية تستخدم لتصنيعها، وأسلحة وذخائر حربية، كما عملت على تفكيك معدات المعمل.
وضمن إطار ملاحقة عصابات الاتجار بالأسلحة الحربية، دهمت دورية من مديرية المخابرات في منطقة خلدة منزل المواطن (ع.ع.ق.) وأوقفته وضبطت في حوزته كمية من الأسلحة.
ونتيجة التحقيق معه، دهمت الدورية مستودعًا عائدًا له في منطقة عرمون - البيادر وأوقفت السوريين: (ع.ح.)، (ع.ر.ح.)، (ع.ا.)، (ع.ج.)، وذلك أثناء نقلهم كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية والمبالغ المالية.
وسلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
