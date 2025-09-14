أمن الدولة يواصل ضبط مخالفات المولّدات الكهربائية

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، أنه "في إطار جهودها المستمرة لمكافحة المخالفات المرتبطة بالمولّدات الكهربائية، وتنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء ، عملت مديرية بيروت الإقليمية – مكتب بيروت الاولى على الكشف على المولّدات الكهربائية ومدى التزامها بالمعايير البيئية، حيث بلغ عددها ١٤٤ مولدا كهربائيا.



وجرى تنظيم محاضر عدلية بحق المخالفين وفيما لا يزال ٨٠ مولداً قيد المتابعة بموجب محاضر مفتوحة بالتنسيق مع القضاء المختص".





