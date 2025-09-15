أدرعي: قضينا أمس على عنصر في "حزب الله" في النبطية

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش الإسرائيلي قضى أمس على عنصر في "حزب الله" عمل على تطوير وإنتاج أسلحة.



وقال عبر حسابه على منصة "إكس": "هاجم الجيش الإسرائيلي أمس في منطقة النبطية في جنوب لبنان وقضى على المدعو محمد علي ياسين وهو أحد عناصر "حزب الله" الذي عمل خلال الحرب على انتاج وتطوير وسائل قتالية".