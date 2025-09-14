قوى الأمن: توقيف سارق دراجات آلية في الضاحية الجنوبية على متن دراجة مسروقة

توافرت معطيات لشعبة المعلومات عن قيام شخص مجهول بسرقة درّاجات آليّة في الضاحية الجنوبية، وفق ما صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخليّ- شعبة العلاقات العامّة.



على أثر ذلك، أعطيت الأوامر للقطعات المُختصّة في الشعبة للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هويّة المذكور، وتوقيفه.



وتوصلت إلى تحديد هويته، وهو المدعو:



م. ن. (مواليد عام 1997، لبنانيّ)



وأوقفته إحدى دوريات شعبة المعلومات في محلة الرويس على متن دراجة آليّة نوع سويت لون ازرق من دون لوحات تم ضبطها، والتي تبيّن أنها مسروقة.



واعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بتنفيذ العديد من عمليات سرقة الدراجات الآليّة في الضاحية الجنوبية، وأنّ الدراجة التي أوقف على متنها أقدم على سرقتها برفقة شريكه بتاريخ 03-09-2025 من محلة الرويس، كما اعترف بتعاطي المخدرات.



وأجري المقتضى القانونيّ بحقه وأودع مع الدراجة المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختصّ، والعمل مستمرّ لتوقيف شريكه.