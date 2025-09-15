استئناف العمل في المحاكم والدوائر القضائية اعتباراً من الثلاثاء 16 أيلول

بناءً على قانون القضائي العدلي والتنظيم القضائي، تنتهي العطلة القضائية اليوم، على أن يُستأنف العمل في المحاكم والدوائر القضائية اعتباراً من صباح الثلاثاء الواقع في 16 أيلول الحالي، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام".ويتسلم عدد من القضاة مراكزهم الجديدة في النيابات العامة وهيئات التحقيق والاتهام وفي المراكز الشاغرة في بيروت وسائر المحافظات، وذلك وفقاً للتشكيلات والمناقلات القضائية الأخيرة التي صدرت في تموز الماضي.