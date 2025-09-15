روجا المواد الممنوعة في مناطق عدة من جبل لبنان وشعبة المعلومات توقفهما بالجرم المشهود

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخصين مجهولين بترويج المخدرات في مناطق جبل لبنان، وبخاصة في المتن.



وعلى أثر ذلك، أعطيت الأوامر للقطعات المختصة في شعبة المعلومات للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية المروجين وتوقيفهما. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت الشعبة من تحديد هويتيهما، ويدعيان:

ظ. ح. (مواليد عام 1988، سوري)

خ. أ. (مواليد عام 1979، سوري).



وبتاريخ 23-08-2025، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما بالجرم المشهود في محلة الضبية أثناء قيامهما بترويج المخدرات، على متن سيارة نوع شيفروليه لون أزرق تم ضبطها.



وبتفتيشهما والسيارة، تم ضبط ما يلي:

/25/ كبسولة بلاستيكية تحتوي على مادة الكوكايين عليها لاصق بألوان مختلفة (أحمر، أبيض، أسود، أخضر) ومدون عليها عبارات مختلفة (جواد) قشوة (JAWAD – g1)

/20/ حبة مخدرة نوع ترامادول، وزجاجتا كيتامين

مظروفان بداخلهما مادة حشيشة الكيف، وآخران يحتويان على "الماريجوانا"

هاتفان خلويان، ومبلغ مالي، وورقة من فئة /100/ دولار مزيفة.



وبالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب اليهما لجهة قيامهما بترويج المخدرات لعدد كبير من الزبائن في مناطق جبل لبنان.



وقد أجري المقتضى القانوني بحقهما وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

