الأسدي لـ"الوكالة الوطنية": فصائل منظمة التحرير الفلسطينية نفذت أوامر الرئيس عباس وسلّمت كل سلاحها الثقيل
أمن وقضاء
2025-09-15 | 08:24
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الأسدي لـ"الوكالة الوطنية": فصائل منظمة التحرير الفلسطينية نفذت أوامر الرئيس عباس وسلّمت كل سلاحها الثقيل
ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن الجيش اللبناني تسلم من قوات الأمن الوطني الفلسطيني كامل أسلحتها الثقيلة من المخيمات كافة، إنفاذا لبيان رئاسة الجمهورية الذي صدر عقب لقاء الرئيسين العماد جوزاف عون ومحمود عباس في 21-5-2025. وتحديدا من المخيمات الـ7: شاتيلا، برج البراجنة، البداوي في الشمال، عين الحلوة في صيدا، والبص والرشيدية والبرج الشمالي في صور، حيث تم تسليم 8 شاحنات اسلحة ثقيلة من مخيمات صور و5 شاحنات من عين الحلوة و3 شاحنات من البداوي و3 شاحنات من شاتيلا وبرج البراجنة. والأسلحة الثقيلة عبارة عن رشاشات والغام ومدافع خفيفة وصواريخ قصيرة المدى.
وأكد مدير العلاقات العامة والإعلام في "قوات الأمن الوطني الفلسطيني" المقدم عبد الهادي الأسدي أن "فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وبناء على قرار الرئيس محمود عباس، قامت بتسليم كامل سلاحها الثقيل في المخيمات الفلسطينية للجيش اللبناني"، قائلا: "بذلك تكون الشرعية الفلسطينية سلمت السلاح للشرعية اللبنانية بعد أن أصبح هذا السلاح عبأً على أهلنا وشعبنا في المخيمات، والذي من حقه أن يعيش حياة كريمة وبحبوحة اقتصادية وأن ينعم بالحد الأدنى من مقومات الحياة لحين العودة إلى فلسطين". وأضاف: "في حال تبين وجود سلاح مماثل في مقراتنا ومستودعاتنا سنقوم ايضا بتسليمه".
وأوضح في حديث خاص لـ"
الوكالة الوطنية للإعلام
"، أن "السلاح وظيفته في الاساس مواجهة العدوان والاعتداءات الإسرائيلية، وليس له أي وظيفة في المخيمات. لذلك السلاح الآن في عهدة الجيش اللبناني والدولة اللبنانية لحين حاجته في مواجهة أي اعتداء اسرائيلي وسيكون ذلك تحت مظلة الجيش والدولة اللبنانية".
وعن سلاح باقي الفصائل الفلسطينية في هذه المخيمات الـ7، قال الأسدي: "نحن كفصائل منظمة التحرير الفلسطينية نفذنا أوامر الرئيس محمود عباس الذي يمثل الشرعية الفلسطينية وقمنا بتسليم كل سلاحنا الثقيل، أما الفصائل الفلسطينية الأخرى فهي تتواصل مع لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني برئاسة السفير رامز دمشقية، حيث يتم عقد لقاءات متواصلة بهذا الصدد، والسفير دمشقية كان قد صرح انه من المفترض الانتهاء من تسليم السلاح من كل الفصائل نهاية الشهر الحالي".
أخبار لبنان
أمن وقضاء
عبد الهادي الأسدي
فصائل منظمة التحرير الفلسطينية
سلاح
المخيمات الفلسطينية
الجيش اللبناني
التالي
تدابير سير صباح يوم غد على الطريق الممتدّ من الصيّاد حتى حاجز الجيش على جسر “عماد مغنيّة” بسبب أعمال تعبيد
روجا المواد الممنوعة في مناطق عدة من جبل لبنان وشعبة المعلومات توقفهما بالجرم المشهود
السابق
