توقيف أحد أبرز المطلوبين في منطقة الجمالية - بعلبك

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:



بتاريخ 15 /9 /2025، أوقفت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها وحدة من الجيش في منطقة الجمالية - بعلبك المواطن (ع.ع.) أحد أبرز المطلوبين بعدة جرائم منها إطلاق النار بتواريخ سابقة على دورية للجيش، والاتجار بالأسلحة والسلب والسرقة، وضبطت في حوزته كمية من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.