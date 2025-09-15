أمن الدولة اوقفت مطلوبًا بتهمة الإتجار بالمخدرات والأسلحة في النبطية

اعلنت المديرية العامة لأمن الدولة، في بيان، انه "متابعةً لجهودها المستمرة في مكافحة المخدرات وملاحقة المطلوبين، أوقفت مديرية النبطية الإقليمية بتاريخ ١٠ أيلول ٢٠٢٥، اللبناني (ح.ح.) وهو مطلوب بجرم الإتجار بالمخدرات وبالأسلحة الحربية ، ضُبطت بحوزته كمية من المخدرات.



أُجري المقتضى القانوني بحقه بناءً على إشارة القضاء المختص".