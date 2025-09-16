حريق بشقة في الطريق الجديدة

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" باندلاع حريق في إحدى الشقق في مبنى في آخر شارع أبو سهل، في الطريق الجديدة في بيروت، وقد سارع عدد من اهالي المنطقة لإخماد النيران، بانتظار وصول فرق الإطفاء.ولم تعرف أسباب اندلاع الحريق، فيما تردد أن دوافعه شخصية.