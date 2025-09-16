توقيف مالك السفينة المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت في بلغاريا

أوقف مالك السفينة المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت عام 2020 في الخامس من أيلول في مطار صوفيا، وفق ما أعلنت المتحدثة باسم محكمة العاصمة البلغارية.



وكانت السلطات اللبنانية أعلنت أن المواطن الروسي القبرصي إيغور غريتشوشكين البالغ 48 عاما هو مالك سفينة روسوس التي كانت تحمل شحنة نترات الأمونيوم تمّ تخزينها في ميناء بيروت حيث رست، وانفجرت في الرابع من آب 2020 ما أسفر عن سقوط أكثر من 200 ضحية وتسبب بأضرار جسيمة.