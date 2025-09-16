الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
29
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
29
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
توقيف مالك السفينة المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت في بلغاريا
خبر عاجل
2025-09-16 | 04:03
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
توقيف مالك السفينة المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت في بلغاريا
أوقف مالك السفينة المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت عام 2020 في الخامس من أيلول في مطار صوفيا، وفق ما أعلنت المتحدثة باسم محكمة العاصمة البلغارية.
وكانت السلطات اللبنانية أعلنت أن المواطن الروسي القبرصي إيغور غريتشوشكين البالغ 48 عاما هو مالك سفينة روسوس التي كانت تحمل شحنة نترات الأمونيوم تمّ تخزينها في ميناء بيروت حيث رست، وانفجرت في الرابع من آب 2020 ما أسفر عن سقوط أكثر من 200 ضحية وتسبب بأضرار جسيمة.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
خبر عاجل
انفجار
مرفأ بيروت
إيغور غريتشوشكين
سفينة روسوس
بلغاريا
وزارة الصحة: إصابة ثمانية مواطنين بجروح في حصيلة أولية في الغارة الإسرائيلية على منطقة كسار زعتر في مدينة النبطية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-04
تحرّك للجنة أهالي شهداء وجرحى و متضرري إنفجار مرفأ بيروت: أسئلة للقضاء في الذكرى الخامسة
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-04
تحرّك للجنة أهالي شهداء وجرحى و متضرري إنفجار مرفأ بيروت: أسئلة للقضاء في الذكرى الخامسة
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-04
فعاليات إحياء الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت..
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-04
فعاليات إحياء الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت..
0
آخر الأخبار
2025-08-04
دقيقة صمت عند الساعة 6:07 في ذكرى انفجار مرفأ بيروت
آخر الأخبار
2025-08-04
دقيقة صمت عند الساعة 6:07 في ذكرى انفجار مرفأ بيروت
0
أخبار لبنان
2025-08-04
المطران بولس عبد الساتر: الشعب يريد الحقيقة الكاملة في ملف انفجار مرفأ بيروت
أخبار لبنان
2025-08-04
المطران بولس عبد الساتر: الشعب يريد الحقيقة الكاملة في ملف انفجار مرفأ بيروت
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر عاجل
15:28
وزارة الصحة: إصابة ثمانية مواطنين بجروح في حصيلة أولية في الغارة الإسرائيلية على منطقة كسار زعتر في مدينة النبطية
خبر عاجل
15:28
وزارة الصحة: إصابة ثمانية مواطنين بجروح في حصيلة أولية في الغارة الإسرائيلية على منطقة كسار زعتر في مدينة النبطية
0
أخبار لبنان
14:55
أدرعي: غارة على مقر قيادة لـ"حزب الله" في منطقة النبطية
أخبار لبنان
14:55
أدرعي: غارة على مقر قيادة لـ"حزب الله" في منطقة النبطية
0
أخبار لبنان
14:51
استهداف مبنى في حي كسار زعتر في مدينة النبطية
أخبار لبنان
14:51
استهداف مبنى في حي كسار زعتر في مدينة النبطية
0
خبر عاجل
14:41
غارة استهدفت مدينة النبطية
خبر عاجل
14:41
غارة استهدفت مدينة النبطية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:55
أدرعي: غارة على مقر قيادة لـ"حزب الله" في منطقة النبطية
أخبار لبنان
14:55
أدرعي: غارة على مقر قيادة لـ"حزب الله" في منطقة النبطية
0
أخبار دولية
02:04
ترامب يعلن اقامة دعوى تشهير بقيمة 15 مليار دولار ضد نيويورك تايمز
أخبار دولية
02:04
ترامب يعلن اقامة دعوى تشهير بقيمة 15 مليار دولار ضد نيويورك تايمز
0
آخر الأخبار
2025-08-13
دراسة لمجلة لانسيت الطبية: غزة تواجه تهديدًا جديدًا مع انتشار الأمراض المقاومة للمضادات الحيوية في أنحاء القطاع
آخر الأخبار
2025-08-13
دراسة لمجلة لانسيت الطبية: غزة تواجه تهديدًا جديدًا مع انتشار الأمراض المقاومة للمضادات الحيوية في أنحاء القطاع
0
آخر الأخبار
02:48
رويترز: الخارجية الإسبانية تستدعي القائم بالأعمال الإسرائيلي في مدريد للاحتجاج على تصريحات لوزير خارجية إسرائيل
آخر الأخبار
02:48
رويترز: الخارجية الإسبانية تستدعي القائم بالأعمال الإسرائيلي في مدريد للاحتجاج على تصريحات لوزير خارجية إسرائيل
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:09
روبيو يطالب بخطة لإنهاء حرب غزة ونتنياهو يلوّح بالتصعيد والاستيطان
تقارير نشرة الاخبار
14:09
روبيو يطالب بخطة لإنهاء حرب غزة ونتنياهو يلوّح بالتصعيد والاستيطان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
القمة العربية الإسلامية في قطر إدانات بلا قرارات حاسمة ولقاءات ثنائية تطغى على المشهد
تقارير نشرة الاخبار
14:07
القمة العربية الإسلامية في قطر إدانات بلا قرارات حاسمة ولقاءات ثنائية تطغى على المشهد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
محمية ارز جاج بين الجمال والتعديات
تقارير نشرة الاخبار
13:59
محمية ارز جاج بين الجمال والتعديات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
تحذير ليس كل ما يقوله ChatGPT صحيح… إليكم الدليل
تقارير نشرة الاخبار
13:56
تحذير ليس كل ما يقوله ChatGPT صحيح… إليكم الدليل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
موت متنقل على الطرقات والمسؤولون يختلفون على الصلاحيات القانونية
تقارير نشرة الاخبار
13:14
موت متنقل على الطرقات والمسؤولون يختلفون على الصلاحيات القانونية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:12
دفع الضرائب بواسطة البطاقات المصرفية
تقارير نشرة الاخبار
13:12
دفع الضرائب بواسطة البطاقات المصرفية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:09
السفينة هاوك 3: شبهة تزوير مستندات واثراء غير مشروع ومحاولة هروب من لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:09
السفينة هاوك 3: شبهة تزوير مستندات واثراء غير مشروع ومحاولة هروب من لبنان
0
أخبار دولية
13:04
قرار الدفاع الخليجي ومباحثات واشنطن... دلالات وتداعيات على القمة العربية الإسلامية
أخبار دولية
13:04
قرار الدفاع الخليجي ومباحثات واشنطن... دلالات وتداعيات على القمة العربية الإسلامية
0
أخبار دولية
13:00
القمة العربية الإسلامية في قطر: إدانات بلا قرارات حاسمة ولقاءات ثنائية تطغى على المشهد
أخبار دولية
13:00
القمة العربية الإسلامية في قطر: إدانات بلا قرارات حاسمة ولقاءات ثنائية تطغى على المشهد
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
12:12
معلومات الـLBCI: مباحثات بين الرئيس عون والرئيس السوريّ واتفاق على اجتماع وزراء خارجية البلدين لوضع تصور عن العلاقات
أخبار لبنان
12:12
معلومات الـLBCI: مباحثات بين الرئيس عون والرئيس السوريّ واتفاق على اجتماع وزراء خارجية البلدين لوضع تصور عن العلاقات
2
أخبار لبنان
14:55
أدرعي: غارة على مقر قيادة لـ"حزب الله" في منطقة النبطية
أخبار لبنان
14:55
أدرعي: غارة على مقر قيادة لـ"حزب الله" في منطقة النبطية
3
أمن وقضاء
13:01
توقيف أحد أبرز المطلوبين في منطقة الجمالية - بعلبك
أمن وقضاء
13:01
توقيف أحد أبرز المطلوبين في منطقة الجمالية - بعلبك
4
أمن وقضاء
10:50
تدابير سير صباح يوم غد على الطريق الممتدّ من الصيّاد حتى حاجز الجيش على جسر “عماد مغنيّة” بسبب أعمال تعبيد
أمن وقضاء
10:50
تدابير سير صباح يوم غد على الطريق الممتدّ من الصيّاد حتى حاجز الجيش على جسر “عماد مغنيّة” بسبب أعمال تعبيد
5
حال الطقس
02:15
طقس متقلب بين الصحو واحتمال تساقط بعض الأمطار
حال الطقس
02:15
طقس متقلب بين الصحو واحتمال تساقط بعض الأمطار
6
اسرار
23:38
أسرار الصحف 16-9-2025
اسرار
23:38
أسرار الصحف 16-9-2025
7
خبر عاجل
15:28
وزارة الصحة: إصابة ثمانية مواطنين بجروح في حصيلة أولية في الغارة الإسرائيلية على منطقة كسار زعتر في مدينة النبطية
خبر عاجل
15:28
وزارة الصحة: إصابة ثمانية مواطنين بجروح في حصيلة أولية في الغارة الإسرائيلية على منطقة كسار زعتر في مدينة النبطية
8
أمن وقضاء
05:01
خطفوا زوجها من منزله وطلبوا فدية... شعبة المعلومات تُوقف عصابة مسلّحة
أمن وقضاء
05:01
خطفوا زوجها من منزله وطلبوا فدية... شعبة المعلومات تُوقف عصابة مسلّحة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More