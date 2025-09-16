تفكيك شبكة تزوير أختام لبنانية وسورية في الأوزاعي

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي في بلاغ، أنه توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام عصابة بتزوير أختام حكومية تعود للدولتين اللبنانية والسورية، حيث يقوم أفرادها باستلام مستندات رسمية من معقبي المعاملات ومكاتب الترجمة بهدف ختمها بالأختام المزورة.



وتبين، نتيجة المتابعة، أن الأختام الرسمية اللبنانية والسورية تُزور داخل كاراج لتصليح السيارات في محلة الأوزاعي، حيث يتم بعد ذلك تسليمها لأصحابها بغية تقديمها إلى السفارات.



وعلى الأثر، أُعطيت الأوامر للعمل على مداهمة الكاراج وضبط الأختام بالتنسيق مع القضاء المختص.



وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفذت إحدى دوريات الشعبة، بتاريخ 07-08-2025، مداهمة للكراج في محلة الأوزاعي، وأوقفت بداخله كل من:



– أ. م. (مواليد 1996، سوري)



– أ. م. (مواليد 1990، سوري)



وتم بعد تفتيش الكاراج والغرفة الصغيرة في داخله، ضبط ستة أختام مزورة، مبلغ مالي، بالإضافة إلى مجموعة من الأوراق والمستندات الرسمية مثل وكالات، سندات توكيل، إفادات جامعية، بيانات قيد، سجلات عدلية، ومعاملات رسمية بأسماء العديد من الأشخاص.



بالتحقيق مع الأول، اعترف بأنه صاحب الكاراج وقام بتأجير الغرفة إلى المدعو: ك. د. (مواليد 1987، سوري)، الذي يعمل في مجال تعقيب المعاملات في السفارات للرعايا السوريين. وأكد أنه كان على علم بتزوير المعاملات باستخدام الأختام المزورة، وأن جميع المضبوطات من أختام ومستندات تعود لـ(ك. د.). وأضاف أن هناك عدة أشخاص يعملون لصالح الأخير في مجال التزوير، من بينهم: ف. خ. (مواليد 1985، سوري) وع. ج. (مواليد 1984، سوري). كما أقر بأنه تقاضى مبالغ مالية من أشخاص مقابل إنجاز معاملات.



أما الثاني، فأكد صحة ما ورد في إفادة الأول، وأضاف أنه كان على علم بعمليات التزوير التي تحصل داخل الغرفة التي يقيم فيها، وأنه سبق وتقاضى مبالغ مالية من أشخاص عدة مقابل تسليمهم معاملات.



وأُجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين، وضُبطت الأختام المزورة وتم تسليم المستندات الرسمية لأصحاب العلاقة بناءً على إشارة القضاء المختص. ولا يزال العمل مستمرًا لتوقيف باقي المتورطين في القضية.