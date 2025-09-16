الجيش: توقيف مواطن على أثر إشكال في بلدة المحمرة - عكار

على أثر إشكال تخلله تبادل لإطلاق النار بتاريخ 14 / 9 / 2025 في بلدة المحمرة – عكار نتيجة خلافات شخصية، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل المتورطين في الإشكال، وأوقفت المواطن (ع.ا.)، وضبطت كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية والأعتدة العسكرية.



وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.

