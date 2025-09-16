"الريجي" تضبط مصنوعات تبغية مهربة ومزورة في الأوزاعي

واصلت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" جهودها لمكافحة المصنوعات التبغية المهربة والمزورة، ونفذ جهازها لمكافحة التهريب في هذا الإطار عمليات دهم في الأوزاعي أسفرت عن ضبط كميات من السجائر المهربة والمعسل المزور.



وسطر محضر ضبط بالمخالف ينظر فيه القضاء المختص.