الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:00
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

هبة من اليونيفيل للجيش اللبناني لتعزيز سلطة الدولة في جنوب لبنان

أمن وقضاء
2025-09-16 | 12:09
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
هبة من اليونيفيل للجيش اللبناني لتعزيز سلطة الدولة في جنوب لبنان
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
هبة من اليونيفيل للجيش اللبناني لتعزيز سلطة الدولة في جنوب لبنان

في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) للقوات المسلحة اللبنانية، سلمت البعثة الأممية لحفظ السلام اليوم أكثر من 100 آلية ومعدات أخرى خلال احتفال أُقيم في الناقورة.

وشملت الهبة المقدمة 101 قطعة، بينها سيارات دفع رباعي، شاحنات لنقل البضائع، صهاريج مياه، سيارات إسعاف، وعربات لنقل الأمتعة.

ووقع رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ديوداتو أبانيارا وممثل قائد الجيش العميد وليد أبو شعر الوثائق الرسمية الخاصة بعملية التسليم، ما أضفى طابعًا رسميًا على الهبة المذكورة.

وفي كلمته خلال الحفل، قال قائد اليونيفيل الجنرال ابانيارا إن الهبة المقدمة تظهر الدعم الثابت الذي تقدمه البعثة لشريكها الاستراتيجي، الجيش اللبناني.

وأضاف أبانيارا: "إن التعاون بين اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية يشكل أحد ركائز الاستقرار في جنوب لبنان، وما حدث اليوم يعزز التزامنا المشترك والمستمر منذ سنوات".

وأشار إلى أن "المعدات المقدمة ستسهم بشكل كبير في تعزيز قدرات الجيش على التنقل والحماية والاستجابة العملانية، كما ستعزز سلطة الدولة ضمن منطقة عمليات اليونيفيل".

من جهته، قال العميد وليد أبو شاعر إن "هبة اليونيفيل القيمة ستعزز قدرات الجيش تماشيًا مع دوره الأساسي في حماية أمن لبنان واستقراره".

وأضاف: "إن التعاون المستمر مع اليونيفيل أتاح للجيش تحقيق تقدم كبير في تطوير أنظمة الدعم اللوجستي لوحداته، وهو مكون أساسي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالجهوزية العملانية".

وتأتي هذه الهبة في إطار عملية الحوار الاستراتيجي التي بدأت عام 2010، ووفقًا لقرار مجلس الأمن 1701. وتعد هذه العملية الآلية التي تسعى من خلالها اليونيفيل إلى حشد دعم المانحين لضمان تطوير قدرات الجيش اللبناني في جنوب لبنان.

ومنذ عام 2013، قدمت اليونيفيل موارد متنوّعة للأجهزة الأمنية اللبنانية، من بينها آليات، مبانٍ جاهزة مسبقة الصنع، مولّدات كهربائية، حاويات شحن، ومعدات حاسوب وتقنية معلومات. ويضاف إلى ذلك المساعدات التي تقدمها الدول المساهمة بقوات في اليونيفيل بشكل ثنائي.

ومن المقرر أن تقوم البعثة الأسبوع المقبل بتقديم هبة مماثلة للمديرية العامة للأمن العام اللبناني، الجهة المسؤولة عن مواجهة التهديدات الأمنية الوطنية وحماية الحدود اللبنانية.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

اليونيفيل

للجيش

اللبناني

لتعزيز

الدولة

لبنان

LBCI التالي
السنة القضائية الجديدة تنطلق اليوم... وهذا ما قاله مرجع قضائي لـ"الشرق الأوسط"
ملف حصر السلاح... الأمور مجمدة إلى ما بعد الرد الإسرائيلي (الأنباء الكويتية)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-08-29

سلام التقى أبو فاعور وسفير قطر: دعم للجيش ولمسار بسط سلطة الدولة وتعزيز العلاقات اللبنانية – القطرية

LBCI
آخر الأخبار
2025-07-31

عون: الجيش اللبناني تمكن من بسط سلطته في منطقة جنوب الليطاني وهو مصمم على استكمال مهامه

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-07

اليونيفيل للـLBCI: اكتشافُ شبكة الأنفاق والمخابئ جنوباً كان بالتنسيق مع الجيش اللبناني في الأيام القليلة الماضية

LBCI
أخبار دولية
2025-07-24

ماكرون خلال لقائه سلام: فرنسا ستواصل مساهمتها في تعزيز الجيش اللبناني بما يضمن احتكار الدولة للسلاح

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
12:58

الجيش: توقيف مطلوبين وضبط كمية ضخمة من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات

LBCI
أمن وقضاء
10:40

"الريجي" تضبط مصنوعات تبغية مهربة ومزورة في الأوزاعي

LBCI
أمن وقضاء
10:11

وزير العدل للقضاة: إعتمدوا نهجًا إصلاحيًا ومسارًا تصحيحيًا عادلًا في مقاربة الملفات المكدسة منذ سنوات

LBCI
أمن وقضاء
09:53

تفكيك شبكة تزوير أختام لبنانية وسورية في الأوزاعي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
05:29

استدعاء القائمة بأعمال السفارة الإسرائيلية في مدريد مرتين خلال خمسة أيام

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-23

ميناسيان في عشاء تكريمي للصحافة اللبنانية: عندما نتسيس نفقد المصلحةُ العامة

LBCI
أخبار لبنان
2025-07-23

كتاب من عبود الى شرطة بيروت في قوى الأمن... وهذا ما جاء فيه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-05-28

الإمارات تمدّ يد المساعدة.. والكرة في ملعب لبنان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
13:47

البطل اللبناني الدولي في كمال الأجسام أيمن برو عاد إلى بيروت

LBCI
أخبار دولية
13:43

إتفاق أميركي صيني بشأن ملكية تيك توك... ماذا عنه؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

أبرز المواقف بعد الإجتماع الثلاثي في دمشق...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

المتنمر مجرم في لبنان.. قريبًا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

قطر بين حدي الدعم المطلق لإسرائيل وعدم التخلي عن دول الخليج

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

أزمة الكهرباء المزمنة... لا نور ولا صحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

تل أبيب تواصل تدعيم ترسانتها العسكرية والتحضير لحروب كبرى

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:10

مقدمة النشرة المسائية 16-09-2025

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
12:56

ترامب: لا أعرف الكثير عن عملية غزة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
05:01

خطفوا زوجها من منزله وطلبوا فدية... شعبة المعلومات تُوقف عصابة مسلّحة

LBCI
خبر عاجل
06:10

معلومات للـLBCI: احدى الهيئات الاتهامية برئاسة القاضية الخازن تحاول الاستحواذ على ملف الكازينو

LBCI
حال الطقس
02:15

طقس متقلب بين الصحو واحتمال تساقط بعض الأمطار

LBCI
اسرار
23:38

أسرار الصحف 16-9-2025

LBCI
اقتصاد
02:05

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
أمن وقضاء
12:58

الجيش: توقيف مطلوبين وضبط كمية ضخمة من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات

LBCI
خبر عاجل
04:03

توقيف مالك السفينة المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت في بلغاريا

LBCI
أخبار لبنان
05:14

وزارة الأشغال: أنجزنا أعمال إنارة نفق بحمدون بالاتجاهين

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More