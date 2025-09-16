هبة من اليونيفيل للجيش اللبناني لتعزيز سلطة الدولة في جنوب لبنان

في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) للقوات المسلحة اللبنانية، سلمت البعثة الأممية لحفظ السلام اليوم أكثر من 100 آلية ومعدات أخرى خلال احتفال أُقيم في الناقورة.



وشملت الهبة المقدمة 101 قطعة، بينها سيارات دفع رباعي، شاحنات لنقل البضائع، صهاريج مياه، سيارات إسعاف، وعربات لنقل الأمتعة.



ووقع رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ديوداتو أبانيارا وممثل قائد الجيش العميد وليد أبو شعر الوثائق الرسمية الخاصة بعملية التسليم، ما أضفى طابعًا رسميًا على الهبة المذكورة.



وفي كلمته خلال الحفل، قال قائد اليونيفيل الجنرال ابانيارا إن الهبة المقدمة تظهر الدعم الثابت الذي تقدمه البعثة لشريكها الاستراتيجي، الجيش اللبناني.



وأضاف أبانيارا: "إن التعاون بين اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية يشكل أحد ركائز الاستقرار في جنوب لبنان، وما حدث اليوم يعزز التزامنا المشترك والمستمر منذ سنوات".



وأشار إلى أن "المعدات المقدمة ستسهم بشكل كبير في تعزيز قدرات الجيش على التنقل والحماية والاستجابة العملانية، كما ستعزز سلطة الدولة ضمن منطقة عمليات اليونيفيل".



من جهته، قال العميد وليد أبو شاعر إن "هبة اليونيفيل القيمة ستعزز قدرات الجيش تماشيًا مع دوره الأساسي في حماية أمن لبنان واستقراره".



وأضاف: "إن التعاون المستمر مع اليونيفيل أتاح للجيش تحقيق تقدم كبير في تطوير أنظمة الدعم اللوجستي لوحداته، وهو مكون أساسي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالجهوزية العملانية".



وتأتي هذه الهبة في إطار عملية الحوار الاستراتيجي التي بدأت عام 2010، ووفقًا لقرار مجلس الأمن 1701. وتعد هذه العملية الآلية التي تسعى من خلالها اليونيفيل إلى حشد دعم المانحين لضمان تطوير قدرات الجيش اللبناني في جنوب لبنان.



ومنذ عام 2013، قدمت اليونيفيل موارد متنوّعة للأجهزة الأمنية اللبنانية، من بينها آليات، مبانٍ جاهزة مسبقة الصنع، مولّدات كهربائية، حاويات شحن، ومعدات حاسوب وتقنية معلومات. ويضاف إلى ذلك المساعدات التي تقدمها الدول المساهمة بقوات في اليونيفيل بشكل ثنائي.



ومن المقرر أن تقوم البعثة الأسبوع المقبل بتقديم هبة مماثلة للمديرية العامة للأمن العام اللبناني، الجهة المسؤولة عن مواجهة التهديدات الأمنية الوطنية وحماية الحدود اللبنانية.