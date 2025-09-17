قدماء القوى المسلحة وموظفون يقطعون الطرق بالاطارات المشتعلة في الصيفي

شهدت منطقة الصيفي في وسط بيروت قبالة بيت الكتائب إحراقا للدواليب وقطعا للطرق، ضمن التحركات الاحتجاجية التي دعت إليها رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية، التي انضمت إليها "رابطة موظفي الإدارة العامة" تضامنا، وسط هتافات منددة "بالسياسات الاقتصادية والمالية التي تنتهجها الحكومة".



وتشهد منطقة الصيفي، ازدحاما خانقا، في حضور كثيف للقوى الأمنية، بحسب الوطنية للاعلام.