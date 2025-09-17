الجيش: تفجير ذخائر في حقل القليعة – مرجعيون

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:



"بتاريخ 17 /9 /2025، ما بين الساعة 8.00 والساعة 16.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في حقل القليعة – مرجعيون".