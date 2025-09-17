الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تجمع للعسكريين في رياض الصلح تحت عنوان "الحقوق لا تمنح بل تنتزع"

أمن وقضاء
2025-09-17 | 03:06
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تجمع للعسكريين في رياض الصلح تحت عنوان "الحقوق لا تمنح بل تنتزع"
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
تجمع للعسكريين في رياض الصلح تحت عنوان "الحقوق لا تمنح بل تنتزع"

نفذ عسكريون متقاعدون في كل من بيروت وطرابلس وقفات احتجاجية تضمنت قطع الطرق عبر الاطارات المشتعلة احتجاجًا على الأوضاع المعيشية، مطالبين الحكومة بالتحرك السريع.

وفي ساحة رياض الصلح، كان التجمع تحت عنوان: الحقوق لا تمنح بل تنتزع، تحت قاعدة أن التحرك على الارض بات الخيار الاجدى بناءً على نتائج اللقاءات والجهود التي لم تثمر تحصيلًا للحقوق. 

أخبار لبنان

تقارير نشرة الاخبار

أمن وقضاء

للعسكريين

الصلح

عنوان

"الحقوق

تنتزع"

LBCI التالي
توقيف سوريَّيْن بالجرم المشهود في برج حمود بجرم ترويج المخدّرات وضبط كريستال ومضبوطات أخرى
أمن الدولة تحقق مع موظفين في الجمارك متورطين في ابتزاز مالي في مرفأ بيروت
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-07-14

إسرائيل تحشد أمنياً وعسكرياً تحت عنوان منع حزب الله من ترميم قدراته العسكرية

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-25

"أمل" و"حزب الله": وقفة احتجاجية في رياض الصلح الأربعاء تأكيدا لمكانة المقاومة وسلاحها

LBCI
آخر الأخبار
02:02

معتصمون في رياض الصلح حاولوا إزالة الشريط الشائك وتجاوز السور الفاصل مع السرايا

LBCI
فنّ
2025-06-26

"أسأل الله أن يحفظ عائلتي"... لحظات مميزة تجمع رحمة رياض وعائلتها (صور)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
04:07

توقيف سوريَّيْن بالجرم المشهود في برج حمود بجرم ترويج المخدّرات وضبط كريستال ومضبوطات أخرى

LBCI
أمن وقضاء
02:10

أمن الدولة تحقق مع موظفين في الجمارك متورطين في ابتزاز مالي في مرفأ بيروت

LBCI
أمن وقضاء
01:53

قدماء القوى المسلحة وموظفون يقطعون الطرق بالاطارات المشتعلة في الصيفي

LBCI
أمن وقضاء
00:50

الجيش: تفجير ذخائر في حقل القليعة – مرجعيون

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-05-07

الامارات "لا تعترف" بقرار الحكومة السودانية قطع العلاقات الدبلوماسية

LBCI
أمن وقضاء
2025-09-15

وزير الداخلية: إحباط عملية تهريب 6 مليون و500 ألف حبة كبتاغون و700 كلغ من الحشيشة

LBCI
آخر الأخبار
03:39

النائب جيمي جبور للـLBCI: نريد الإنتخابات في موعدها ونحن الفريق الوحيد الذي له مصلحة في ذلك

LBCI
آخر الأخبار
2025-04-29

وزير الداخلية من سرايا بعبدا: التحديثات الامنية لا تُثنينا عن انجاز الاستحقاق الدستوري ونعمل على أن تتم الامور بسلاسة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
03:06

تجمع للعسكريين في رياض الصلح تحت عنوان "الحقوق لا تمنح بل تنتزع"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:21

إنتخابات العام 2026 النيابية قد لا تجري في موعدها؟

LBCI
رياضة
13:47

البطل اللبناني الدولي في كمال الأجسام أيمن برو عاد إلى بيروت

LBCI
أخبار دولية
13:43

إتفاق أميركي صيني بشأن ملكية تيك توك... ماذا عنه؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

أبرز المواقف بعد الإجتماع الثلاثي في دمشق...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

المتنمر مجرم في لبنان.. قريبًا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

قطر بين حدي الدعم المطلق لإسرائيل وعدم التخلي عن دول الخليج

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

أزمة الكهرباء المزمنة... لا نور ولا صحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

تل أبيب تواصل تدعيم ترسانتها العسكرية والتحضير لحروب كبرى

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
06:10

معلومات للـLBCI: احدى الهيئات الاتهامية برئاسة القاضية الخازن تحاول الاستحواذ على ملف الكازينو

LBCI
أمن وقضاء
12:58

الجيش: توقيف مطلوبين وضبط كمية ضخمة من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات

LBCI
خبر عاجل
00:30

التحكم المروري: قطع السير في الصيفي بالاتجاهين من قبل عدد من المحتجين

LBCI
حال الطقس
02:18

طقس غائم جزئياً وأمطار محلية خفيفة مع انخفاض محدود بالحرارة...

LBCI
أخبار لبنان
05:11

المالية تحوّل منحة العسكريين الشهرية إلى مصرف لبنان واستلامها يبدأ الخميس

LBCI
أمن وقضاء
07:30

تعميم صورة سائق أقدم على صدم مواطن والفرار...

LBCI
اسرار
23:27

أسرار الصحف 17-09-2025

LBCI
أخبار لبنان
10:18

رفيق الحداد رئيسًا لمجلس الإدارة ومديرًا عامًا لشركة ألفا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More