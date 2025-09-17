تجمع للعسكريين في رياض الصلح تحت عنوان "الحقوق لا تمنح بل تنتزع"

نفذ عسكريون متقاعدون في كل من بيروت وطرابلس وقفات احتجاجية تضمنت قطع الطرق عبر الاطارات المشتعلة احتجاجًا على الأوضاع المعيشية، مطالبين الحكومة بالتحرك السريع.



وفي ساحة رياض الصلح، كان التجمع تحت عنوان: الحقوق لا تمنح بل تنتزع، تحت قاعدة أن التحرك على الارض بات الخيار الاجدى بناءً على نتائج اللقاءات والجهود التي لم تثمر تحصيلًا للحقوق.