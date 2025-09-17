قوى الامن: توقيف أحد المطلوبين الخطرين بجرائم تأليف عصابة وسرقة في جلالا

أوقفت إحدى دوريّات مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليميّ أحد المطلوبين الخطرين، ويدعى م. ر. (مواليد عام 1998، لبناني)، ضمن عملية نوعيّة في بلدة جلالا.



وأوضحت المديريّة العامّـة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة أنّ بحقه ملاحقة قضائية بجرم: تأليف عصابة وسرقة.



وأودع الموقوف القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص.