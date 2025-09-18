اليازا: فتحات قاتلة على أوتوستراد جبيل



فتحات قاتلة على الطريق الدولي في جبيل …نداء من اليازا

١٨ أيلول ٢٠٢٥



تدقّ اليازا ناقوس الخطر مجدداً حول الفتحات القاتلة على الطرقات الدولية وخاصة على أوتوستراد جبيل، حيث ما زالت السيارات تقتحم الأوتوستراد من فتحات عشوائية وسط الطريق، معرضة حياة المواطنين يومياً لخطر الموت. pic.twitter.com/fGK5cR2cMH — YASA for Road Safety www.yasa.org (@yasalebanon) September 18, 2025

وجهت "اليازا" نداءً "دقت فيه ناقوس الخطر مجددًا حول الفتحات القاتلة على الطرق الدولية وبخاصة على أوتوستراد جبيل، حيث ما زالت السيارات تقتحم الأوتوستراد من فتحات عشوائية وسط الطريق، معرضةً حياة المواطنين يوميًا لخطر الموت".وأشارت الى انه "منذ أسبوع فقط شهدنا حادثًا مروعًا في نفس الموقع أدى إلى تكسير وإصابات خطيرة، واليوم المشهد الخطير جدًا يتكرر".وطالبت "وزارة الأشغال والنقل بالتحرك الفوري لإقفال فتحات الموت على أوتوستراد جبيل وكل الأوتوسترادات اللبنانية، ووضع خطة عاجلة لاعطاء أقصى الأولويات للسلامة المرورية قبل وقوع كوارث جديدة".