الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

اليازا: فتحات قاتلة على أوتوستراد جبيل

أمن وقضاء
2025-09-18 | 01:56
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
اليازا: فتحات قاتلة على أوتوستراد جبيل
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
اليازا: فتحات قاتلة على أوتوستراد جبيل

وجهت "اليازا" نداءً "دقت فيه ناقوس الخطر مجددًا حول الفتحات القاتلة على الطرق الدولية وبخاصة على أوتوستراد جبيل، حيث ما زالت السيارات تقتحم الأوتوستراد من فتحات عشوائية وسط الطريق، معرضةً حياة المواطنين يوميًا لخطر الموت".

وأشارت الى انه "منذ أسبوع فقط شهدنا حادثًا مروعًا في نفس الموقع أدى إلى تكسير وإصابات خطيرة، واليوم المشهد الخطير جدًا يتكرر".

وطالبت "وزارة الأشغال والنقل بالتحرك الفوري لإقفال فتحات الموت على أوتوستراد جبيل وكل الأوتوسترادات اللبنانية، ووضع خطة عاجلة لاعطاء أقصى الأولويات للسلامة المرورية قبل وقوع كوارث جديدة".

أخبار لبنان

أمن وقضاء

فتحات

قاتلة

أوتوستراد

قوى الامن: توقيف أحد المطلوبين الخطرين بجرائم تأليف عصابة وسرقة في جلالا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-09-04

"اليازا" تحذر من وجود فتحات خطيرة على الطرق السريعة..

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-01

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على اوتوستراد عمشيت باتجاه جبيل بسبب حادث مروري

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-08-06

روبوتات في ساحة المعركة: الصين تكشف عن "ذئاب" قاتلة

LBCI
أخبار لبنان
09:22

سقوط "كونتينر" في مرفأ بيروت و"اليازا "تطلق نداءً عاجلًا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
13:45

قوى الامن: توقيف أحد المطلوبين الخطرين بجرائم تأليف عصابة وسرقة في جلالا

LBCI
أمن وقضاء
12:55

تعميم صور شخص مجهول الهويّة أقدم على الدّخول إلى سوبرماركت في بلدة تعلبايا وسرق من داخلها أموالًا وبضائع

LBCI
أمن وقضاء
11:44

توقيف أحد المطلوبين الخطرين للقضاء بجرائم تأليف عصابة وسرقة

LBCI
أمن وقضاء
10:13

دورية من مديرية المخابرات ضبطت نحو ٦٤ مليون حبة كبتاغون

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:26

الرئيس السوريّ: المفاوضات الجارية مع إسرائيل قد تؤدي إلى نتائج في الأيام المقبلة

LBCI
أمن وقضاء
2025-09-16

خطفوا زوجها من منزله وطلبوا فدية... شعبة المعلومات تُوقف عصابة مسلّحة

LBCI
أخبار دولية
00:43

السعودية وباكستان توقعان إتفاقية دفاع مشترك

LBCI
أخبار لبنان
11:47

مرقص: نسعى لتأمين الواردات لسد حاجات الأسلاك

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:04

قطر الخيرية رسمياً في بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

أبو فاعور للـLBCI: موقف براك يأتي إنصافًا لحقيقة الدور الذي يؤديه جنبلاط

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

في مستشفى بيت شباب جمعية RAM تنهض بالمكان وبالإنسان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

سندات اليوروبوندز اللبنانية تتفوق على الذهب والبيتكوين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

ملف تفجير المرفأ يُفتح من جديد... وبيروت تتحرك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

إسرائيل تسعى إلى اتفاق أمني جديد مع سوريا قبل مؤتمر حل الدولتين

LBCI
أخبار لبنان
13:26

مسيرة في صور بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتفجيرات البايجرز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

عام على عملية 17 أيلول… ألغاز البيجرز بين ما كُشف وما بقي سرًا

LBCI
آخر الأخبار
12:55

مسيرة في بيروت في الذكرى السنوية لتفجيرات البيجر

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
05:11

المالية تحوّل منحة العسكريين الشهرية إلى مصرف لبنان واستلامها يبدأ الخميس

LBCI
منوعات
04:35

بين التطمينات والشائعات حول إصابته بالسرطان... المكياج على يد ترامب يثير الجدل مجددا وهذا ما أكده الأطباء

LBCI
أخبار لبنان
01:54

الموت يغيب الإعلامية يمنى شري عن عمر ناهز 55 عامًا

LBCI
منوعات
05:38

بعد انتشار فيديوهات "الكائن الفضائي" المرعب... إليكم الحقيقة التي كشفها الخبراء

LBCI
آخر الأخبار
00:51

الجيش الإسرائيلي: إستهدفنا وقضينا أمس على حسين سيفو شريف في منطقة بعلبك في لبنان وهو عمل كتاجر سلاح بارز داخل لبنان ووجه خلايا مسلحة في سوريا خططت لعمليات ضد إسرائيل

LBCI
خبر عاجل
13:50

وزارة الصحة: سقوط شهيدين في حصيلة أولية في الغارة الإسرائيليّة على سيارة في مدينة بعلبك

LBCI
أخبار لبنان
09:22

سقوط "كونتينر" في مرفأ بيروت و"اليازا "تطلق نداءً عاجلًا

LBCI
خبر عاجل
13:05

غارة اسرائيلية تستهدف سيارة في بعلبك ووقوع اصابات

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More