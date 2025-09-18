الدفاع المدني: إنقاذ ٤ مصابين بينهم ٣ أطفال إثر حادث مروري على أوتوستراد جبيل

أعلن الدفاع المدني أن حافلة "فان" لنقل الركاب انحرفت فجر اليوم واستقرت على جانب أوتوستراد جبيل وكان على متنها السائق وثلاثة أطفال.



وتدخلت فرق الدفاع المدني مستخدمةً معدات إنقاذ هيدروليكية لسحب العالقين.



ونقل طفلان بحال حرجة (انعاش قلبي رئوي) بواسطة سيارات الإسعاف التابعة للدفاع المدني إلى أحد المستشفيات، فيما تولت جهات أخرى نقل باقي المصابين لتلقي العلاج".