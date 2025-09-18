الأخبار
يستهدف المواطنين الذين يحضرون إلى قصر عدل صيدا ويسرق هواتفهم ومقتنياتهم... وشعبة المعلومات توقفه

أمن وقضاء
2025-09-18 | 05:06
في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لمكافحة جرائم السرقة في مختلف المناطق اللبنانية وملاحقة المتورطين وتوقيفهم، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بتنفيذ عمليات سرقة من داخل السيارات في محيط قصر العدل – صيدا، مستخدمًا سيارة نوع "ب. أم".

وعلى أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد المشتبه فيه وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت من تحديد هويته، ويدعى:
ن. ن. (مواليد عام ١٩٥٩، لبناني).

وبتاريخ 8-9-2025، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة تعمير حارة صيدا، على متن سيارته الـ"ب. أم" لون فضي المستخدمة في عمليات السرقة، وقد تم ضبطها.

وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة إقدامه على تنفيذ العديد من عمليات السرقة من داخل سيارات في محيط قصر عدل – صيدا، بحيث كان يستهدف المواطنين الذين كانوا يحضرون إلى قصر العدل وكانوا يتركون هواتفهم الخلوية داخل سياراتهم.

وقد أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع السيارة المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

وطلبت المديرية العامة من المواطنين عدم ترك الأمتعة أو الأغراض الخاصة (جهاز خلوي، حاسوب محمول، حقيبة يد…) داخل سياراتهم تفاديًا لسرقتها.

