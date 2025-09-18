الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
27
o
الجنوب
30
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
كسر عضم - السراديب
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
27
o
الجنوب
30
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مقتل أحد أبرز المطلوبين خلال عملية دهم في بلدة جرد مشمش – عكار
أمن وقضاء
2025-09-18 | 07:58
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مقتل أحد أبرز المطلوبين خلال عملية دهم في بلدة جرد مشمش – عكار
نفذت دورية من مديرية المخابرات بتاريخ 18/ 9/ 2025، عملية دهم في جرد بلدة مشمش – عكار لتوقيف المواطن (م.ض.)، أحد أبرز المطلوبين لارتكابه عدة جرائم: القتل، تأليف عصابة للاتجار بالأسلحة، الاتجار بالمخدرات وترويجها، الخطف، السلب بقوة السلاح، ترويج عملات مزورة وتبييض الأموال، بالإضافة إلى إطلاق النار بتواريخ سابقة على دوريات للجيش وتهريب أشخاص أقدموا على قتل أحد العسكريين.
وأثناء عملية الدهم، أطلق المطلوب النار باتجاه عناصر الدورية فردّوا على مصادر النيران ما أدى إلى مقتله، وأوقفوا المواطن (ع.د.) الذي كان برفقته.
كما ضُبطت في حوزتهما كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية.
وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
المطلوبين
عملية
الجيش: توقيف 3 مواطنين لارتكابهم جرائم مختلفة منها التورط في إشكال تخلله إشتباك مسلح
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-09-15
توقيف أحد أبرز المطلوبين في منطقة الجمالية - بعلبك
أمن وقضاء
2025-09-15
توقيف أحد أبرز المطلوبين في منطقة الجمالية - بعلبك
0
أمن وقضاء
2025-08-27
الجيش: توقيف أحد أبرز المطلوبين وتحرير قاصر سوري
أمن وقضاء
2025-08-27
الجيش: توقيف أحد أبرز المطلوبين وتحرير قاصر سوري
0
آخر الأخبار
2025-08-27
الحرس الثوري الإيراني: مقتل أحد أفرادنا وإصابة آخر في عملية ضد عناصر إرهابية جنوب شرقي البلاد
آخر الأخبار
2025-08-27
الحرس الثوري الإيراني: مقتل أحد أفرادنا وإصابة آخر في عملية ضد عناصر إرهابية جنوب شرقي البلاد
0
أخبار لبنان
2025-07-13
معلومات للـLBCI: عملية دهم في بلدة بتبيات توقيف مواطنين ولا أعمال إرهابية
أخبار لبنان
2025-07-13
معلومات للـLBCI: عملية دهم في بلدة بتبيات توقيف مواطنين ولا أعمال إرهابية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
06:05
الجيش: توقيف 3 مواطنين لارتكابهم جرائم مختلفة منها التورط في إشكال تخلله إشتباك مسلح
أمن وقضاء
06:05
الجيش: توقيف 3 مواطنين لارتكابهم جرائم مختلفة منها التورط في إشكال تخلله إشتباك مسلح
0
أمن وقضاء
05:18
الدفاع المدني: إنقاذ ٤ مصابين بينهم ٣ أطفال إثر حادث مروري على أوتوستراد جبيل
أمن وقضاء
05:18
الدفاع المدني: إنقاذ ٤ مصابين بينهم ٣ أطفال إثر حادث مروري على أوتوستراد جبيل
0
أمن وقضاء
05:06
يستهدف المواطنين الذين يحضرون إلى قصر عدل صيدا ويسرق هواتفهم ومقتنياتهم... وشعبة المعلومات توقفه
أمن وقضاء
05:06
يستهدف المواطنين الذين يحضرون إلى قصر عدل صيدا ويسرق هواتفهم ومقتنياتهم... وشعبة المعلومات توقفه
0
أمن وقضاء
01:56
اليازا: فتحات قاتلة على أوتوستراد جبيل
أمن وقضاء
01:56
اليازا: فتحات قاتلة على أوتوستراد جبيل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-09-13
الجيش ينشر صورًا لكميّة السلاح الفلسطيني من مخيمَي البداوي وعين الحلوة
أمن وقضاء
2025-09-13
الجيش ينشر صورًا لكميّة السلاح الفلسطيني من مخيمَي البداوي وعين الحلوة
0
أخبار دولية
2025-09-09
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ من اليمن ودوي صفارات الإنذار في القدس
أخبار دولية
2025-09-09
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ من اليمن ودوي صفارات الإنذار في القدس
0
منوعات
2025-07-16
"محاولة لإخفاء شيء ما"... بقعة مكياج على يد ترامب تُثير المخاوف حول صحته وهذا ما فسره الخبراء (صورة)
منوعات
2025-07-16
"محاولة لإخفاء شيء ما"... بقعة مكياج على يد ترامب تُثير المخاوف حول صحته وهذا ما فسره الخبراء (صورة)
0
أمن وقضاء
2025-09-16
أمن الدولة: مداهمة مركز تجميل غير مرخّص في بحنين وتوقيف صاحبه
أمن وقضاء
2025-09-16
أمن الدولة: مداهمة مركز تجميل غير مرخّص في بحنين وتوقيف صاحبه
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:20
جابر: بدء خطة علمية وعملية للتعافي الاقتصادي والمالي
أخبار لبنان
07:20
جابر: بدء خطة علمية وعملية للتعافي الاقتصادي والمالي
0
أخبار لبنان
01:54
الموت يغيب الإعلامية يمنى شري عن عمر ناهز 55 عامًا
أخبار لبنان
01:54
الموت يغيب الإعلامية يمنى شري عن عمر ناهز 55 عامًا
0
تقارير نشرة الاخبار
16:04
قطر الخيرية رسمياً في بيروت
تقارير نشرة الاخبار
16:04
قطر الخيرية رسمياً في بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
أبو فاعور للـLBCI: موقف براك يأتي إنصافًا لحقيقة الدور الذي يؤديه جنبلاط
تقارير نشرة الاخبار
13:58
أبو فاعور للـLBCI: موقف براك يأتي إنصافًا لحقيقة الدور الذي يؤديه جنبلاط
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
في مستشفى بيت شباب جمعية RAM تنهض بالمكان وبالإنسان
تقارير نشرة الاخبار
13:42
في مستشفى بيت شباب جمعية RAM تنهض بالمكان وبالإنسان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
سندات اليوروبوندز اللبنانية تتفوق على الذهب والبيتكوين
تقارير نشرة الاخبار
13:39
سندات اليوروبوندز اللبنانية تتفوق على الذهب والبيتكوين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
ملف تفجير المرفأ يُفتح من جديد... وبيروت تتحرك
تقارير نشرة الاخبار
13:35
ملف تفجير المرفأ يُفتح من جديد... وبيروت تتحرك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
إسرائيل تسعى إلى اتفاق أمني جديد مع سوريا قبل مؤتمر حل الدولتين
تقارير نشرة الاخبار
13:34
إسرائيل تسعى إلى اتفاق أمني جديد مع سوريا قبل مؤتمر حل الدولتين
0
أخبار لبنان
13:26
مسيرة في صور بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتفجيرات البايجرز
أخبار لبنان
13:26
مسيرة في صور بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتفجيرات البايجرز
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
01:54
الموت يغيب الإعلامية يمنى شري عن عمر ناهز 55 عامًا
أخبار لبنان
01:54
الموت يغيب الإعلامية يمنى شري عن عمر ناهز 55 عامًا
2
أخبار لبنان
09:18
أدرعي: انذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان
أخبار لبنان
09:18
أدرعي: انذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان
3
فنّ
03:21
"انتي شقفة من ذاكرتي."... رحيل الاعلامية يمنى شري يهز أهل الفن والإعلام:"يويو يا يويو كتير بكرتي"
فنّ
03:21
"انتي شقفة من ذاكرتي."... رحيل الاعلامية يمنى شري يهز أهل الفن والإعلام:"يويو يا يويو كتير بكرتي"
4
موضة وجمال
05:09
فستان ميلانيا ترامب وحزامها في قلعة وندسور يثيران الجدل... وهذا ما كشفه الخبراء
موضة وجمال
05:09
فستان ميلانيا ترامب وحزامها في قلعة وندسور يثيران الجدل... وهذا ما كشفه الخبراء
5
آخر الأخبار
00:51
الجيش الإسرائيلي: إستهدفنا وقضينا أمس على حسين سيفو شريف في منطقة بعلبك في لبنان وهو عمل كتاجر سلاح بارز داخل لبنان ووجه خلايا مسلحة في سوريا خططت لعمليات ضد إسرائيل
آخر الأخبار
00:51
الجيش الإسرائيلي: إستهدفنا وقضينا أمس على حسين سيفو شريف في منطقة بعلبك في لبنان وهو عمل كتاجر سلاح بارز داخل لبنان ووجه خلايا مسلحة في سوريا خططت لعمليات ضد إسرائيل
6
خبر عاجل
13:50
وزارة الصحة: سقوط شهيدين في حصيلة أولية في الغارة الإسرائيليّة على سيارة في مدينة بعلبك
خبر عاجل
13:50
وزارة الصحة: سقوط شهيدين في حصيلة أولية في الغارة الإسرائيليّة على سيارة في مدينة بعلبك
7
أخبار دولية
16:26
الرئيس السوريّ: المفاوضات الجارية مع إسرائيل قد تؤدي إلى نتائج في الأيام المقبلة
أخبار دولية
16:26
الرئيس السوريّ: المفاوضات الجارية مع إسرائيل قد تؤدي إلى نتائج في الأيام المقبلة
8
خبر عاجل
13:05
غارة اسرائيلية تستهدف سيارة في بعلبك ووقوع اصابات
خبر عاجل
13:05
غارة اسرائيلية تستهدف سيارة في بعلبك ووقوع اصابات
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More