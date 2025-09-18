عائدة باسم دمج غادرت منزل عائلتها في برجا إلى جهةٍ مجهولة...

عمّمت المديريّة العامة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة عائدة باسم دمج (مواليد عام 2006، لبنانيّة) التي غادرت، بتاريخ 1-9-2025، منزل ذويها الكائن في برجا – الشّوف، ولم تَعُد حتى تاريخه.



ويرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة برجا في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 623585-07 للإدلاء بما لديهم من معلومات.