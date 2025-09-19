قوى الأمن: توقيف مطلوب يدير شبكة تصنيع وتوزيع مواد مخدرة في الضاحية وبيروت

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخليّ توافر معلومات لدى مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليميّ عن قيام أحد الأشخاص بتصنيع المخدرات وتجارتها، ويدعى ع. د. (مواليد عام 1994، لبنانيّ) من أصحاب السوابق.



وتبين أنّ المشتبه فيه يتنقّل بشكل دائم في محلة طريق المطار، ويقوم بإدارة شبكة توزيع مخدرات إلى المروجين في مناطق مختلفة من طريق المطار، وشاتيلا، وبيروت، وهو مسلح بشكل دائم، وقد تبين أن في حقه 3 ملاحقات قضائية بجرائم مخدرات وشراء مسروق.

وحُدّد مكان وجوده قرب أحد المطاعم في المحلة المذكورة، نتيجة الاستقصاءات والمتابعة.

على الفور، نُفّذ كمين محكم، وخلال محاولة القاء القبض عليه، وعند اقتراب العناصر منه أثناء وجوده على متن دراجة آلية، أقدم على شهر سلاحه الحربيّ وإطلاق نحو 40 طلقة نارية باتجاه القوة، ما اضطر العناصر إلى الرد، فأصيب في ساقه وتم توقيفه.

وقد نقل إلى إحدى المستشفيات للمعالجة وحالته مستقرة.

وبتفتيشه والدراجة، ضبط في حوزته: حوالى 1,5 كلغ من مادة الكوكايين الخام، تُستخدم في تصنيع حوالى 5 كلغ من الكوكايين، تُقدّر قيمتها بنحو 150,000$، سلاح حربيّ مع 3 مماشط تحتوي على 100 طلقة، مسدسان مع 4 مماشط و98 طلقة، عصا كهربائية، مبلغ مالي وهاتف خلوي.



وسُلّم الموقوف مع المضبوطات الى القطعات المعنية، لإجراء المقتضى القانونيّ في حقه، بناء على إشارة القضاء المختص".