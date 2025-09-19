اليونيفيل: ندعو الجيش الإسرائيلي إلى التوقف الفوري عن شن أي غارات إضافية

اعتبرت "اليونيفيل" في تصريح صحافي أن "الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مناطق في جنوب لبنان الليلة الماضية تعد انتهاكًا واضحًا وصريحًا لقرار مجلس الأمن الرقم 1701، وتشكل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الهش الذي تحقق في تشرين الثاني من العام الماضي. كما أنها تقوض ثقة المدنيين في إمكانية التوصل إلى حل سلمي لهذا النزاع".



وقالت: "يستمر جنود حفظ السلام في تقديم الدعم لكلا الطرفين لضمان تنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 1701، فيما تواصل اليونيفيل والجيش اللبناني عملهما الميداني اليومي لتعزيز الاستقرار في جنوب لبنان وعلى طول الخط الأزرق. وقد اضطرت وحدات من قوات حفظ السلام في موقعين في منطقة دير كيفا، بالقرب من برج قلاوية، إلى الانتقال إلى أماكن آمنة نتيجة هذه الاعتداءات التي عرضت بشكل خطير حياة الجنود اللبنانيين وعناصر اليونيفيل والمدنيين للخطر".



ودعت "الجيش الإسرائيلي إلى التوقف الفوري عن شن أي غارات إضافية، والتزام الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية".



وأكدت "ضرورة أن تلتزم كل الأطراف تجنب أي انتهاكات أو خطوات من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد إضافي"، داعيةً إلى "الالتزام الكامل لأحكام قرار مجلس الأمن الرقم 1701 وتفاهم وقف الاعمال العدائية، إذ إن هذه الآليات وضعت خصيصًا لمعالجة الخلافات وتجنب اللجوء إلى العنف من جانب واحد، ويجب الاستفادة منها الى اقصى الحدود. كما يشكل استمرار التصعيد تهديدًا للتقدم الذي أحرزته الأطراف في جهودها لاستعادة الاستقرار".