الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
25
o
الجنوب
29
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
31
o
متن
31
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
25
o
الجنوب
29
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
31
o
متن
31
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
توقيف سماسرة ومعقبي معاملات امام قصر العدل في طرابلس
أمن وقضاء
2025-09-20 | 02:12
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
توقيف سماسرة ومعقبي معاملات امام قصر العدل في طرابلس
اوقف فرع المعلومات في طرابلس، وبناء لإشارة النائب العام الاستئنافي في الشمال القاضي هاني حلمي الحجار، ستة سماسرة ومعقبي معاملات، اعتادوا الوقوف على رصيف قصر العدل في طرابلس، واصطياد المواطنين الوافدين اليه، وكتابة الشكاوى وتدوين المعاملات التي يحتاجونها مقابل مبالغ مالية يتقاضونها.
وضبط بحوزة هؤلاء السماسرة والمعقبين آلاف النماذج من أوراق الدعاوى وإخلاءات السبيل وحصر الإرث وغيرها من المعاملات التي يستخدمونها خلافا للقانون.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
سماسرة
ومعقبي
معاملات
العدل
طرابلس
التالي
الأمن العام يسقط نادي تدليك وهمي يُمارس الفساد في البقاع الأوسط
عنّفت طفلها وضربته من دون رحمة... وقوى الامن تتحرك (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-08-15
الداخلية: توقيف موظفين ومعقبي معاملات بتهم رشى وتزوير لمكافحة الفساد في مصلحة تسجيل السيارات والآليات
أمن وقضاء
2025-08-15
الداخلية: توقيف موظفين ومعقبي معاملات بتهم رشى وتزوير لمكافحة الفساد في مصلحة تسجيل السيارات والآليات
0
أخبار لبنان
2025-08-19
ويليام نون مَثُل أمام قاضي التحقيق في قصر العدل
أخبار لبنان
2025-08-19
ويليام نون مَثُل أمام قاضي التحقيق في قصر العدل
0
أمن وقضاء
2025-07-30
توقيف شبكة ترويج مخدّرات تنشط بين المعاملتين وجونية وطريق المطار
أمن وقضاء
2025-07-30
توقيف شبكة ترويج مخدّرات تنشط بين المعاملتين وجونية وطريق المطار
0
أمن وقضاء
2025-08-24
حملة أمنية للامن العام في منطقتي الدورة والمعاملتين وتوقيف 26 شخصا من جنسيات مختلفة
أمن وقضاء
2025-08-24
حملة أمنية للامن العام في منطقتي الدورة والمعاملتين وتوقيف 26 شخصا من جنسيات مختلفة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
09:34
فرار موقوف سوري من مخفر الدوير
أمن وقضاء
09:34
فرار موقوف سوري من مخفر الدوير
0
أمن وقضاء
08:21
توقيف شخص ينشط في عمليات سرقة من داخل السيّارات في مناطق بيروت وجبل لبنان
أمن وقضاء
08:21
توقيف شخص ينشط في عمليات سرقة من داخل السيّارات في مناطق بيروت وجبل لبنان
0
أمن وقضاء
05:44
شعبة المعلومات تقبض عليه بجرم إحراق سيّارة في النبطية
أمن وقضاء
05:44
شعبة المعلومات تقبض عليه بجرم إحراق سيّارة في النبطية
0
أمن وقضاء
04:00
الأمن العام يسقط نادي تدليك وهمي يُمارس الفساد في البقاع الأوسط
أمن وقضاء
04:00
الأمن العام يسقط نادي تدليك وهمي يُمارس الفساد في البقاع الأوسط
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-06-28
مسؤول التنسيق في الحرس الثوري الإيراني: استخدمنا أقل من 5% من إمكاناتنا خلال مواجهتنا مع العدو
آخر الأخبار
2025-06-28
مسؤول التنسيق في الحرس الثوري الإيراني: استخدمنا أقل من 5% من إمكاناتنا خلال مواجهتنا مع العدو
0
أمن وقضاء
08:21
توقيف شخص ينشط في عمليات سرقة من داخل السيّارات في مناطق بيروت وجبل لبنان
أمن وقضاء
08:21
توقيف شخص ينشط في عمليات سرقة من داخل السيّارات في مناطق بيروت وجبل لبنان
0
أخبار لبنان
06:55
كرامي: افتتاح ثانوية المحمرة الرسمية في عكار انطلاقة جديدة للنهوض بالتعليم الرسمي
أخبار لبنان
06:55
كرامي: افتتاح ثانوية المحمرة الرسمية في عكار انطلاقة جديدة للنهوض بالتعليم الرسمي
0
رياضة
2025-07-27
باسيل: نطمح لأن تصبح البترون عاصمة الرياضة كما هي عاصمة السياحة
رياضة
2025-07-27
باسيل: نطمح لأن تصبح البترون عاصمة الرياضة كما هي عاصمة السياحة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:08
الشرع: لا ثقة بإسرائيل وضرورة اتفاق أمني مع تل أبيب رغم إعلان الحرب
أخبار دولية
07:08
الشرع: لا ثقة بإسرائيل وضرورة اتفاق أمني مع تل أبيب رغم إعلان الحرب
0
أخبار لبنان
06:55
كرامي: افتتاح ثانوية المحمرة الرسمية في عكار انطلاقة جديدة للنهوض بالتعليم الرسمي
أخبار لبنان
06:55
كرامي: افتتاح ثانوية المحمرة الرسمية في عكار انطلاقة جديدة للنهوض بالتعليم الرسمي
0
أخبار لبنان
06:52
كرامي وأبو فاعور يرعيان حفل تخريج طلاب ثانوية راشيا ويؤكدان دعم التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية
أخبار لبنان
06:52
كرامي وأبو فاعور يرعيان حفل تخريج طلاب ثانوية راشيا ويؤكدان دعم التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية
0
أخبار لبنان
05:42
الحاج حسن: التمسك بخيار المقاومة ضرورة وطنية لمواجهة الأخطار المحدقة
أخبار لبنان
05:42
الحاج حسن: التمسك بخيار المقاومة ضرورة وطنية لمواجهة الأخطار المحدقة
0
آخر الأخبار
16:59
ترامب عن اتصاله الهاتفي مع شي: وافقنا على صفقة تيك توك وأجرينا محادثات عن غزة وروسيا وأوكرانيا
آخر الأخبار
16:59
ترامب عن اتصاله الهاتفي مع شي: وافقنا على صفقة تيك توك وأجرينا محادثات عن غزة وروسيا وأوكرانيا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
كرستين أسود: شارك تانك لبنان هو أمل جديد للشباب
تقارير نشرة الاخبار
13:46
كرستين أسود: شارك تانك لبنان هو أمل جديد للشباب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
مطالب المتقاعدبن العسكريين بين الأحقية والقدرة المالية
تقارير نشرة الاخبار
13:41
مطالب المتقاعدبن العسكريين بين الأحقية والقدرة المالية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
من بوداي الى شاتيلا... تجار الموت في مرمى مخابرات الجيش
تقارير نشرة الاخبار
13:31
من بوداي الى شاتيلا... تجار الموت في مرمى مخابرات الجيش
0
أخبار دولية
13:29
وزير الخارجية السوري يلتقي روبيو في واشنطن في مسعى لرفع عقوبات قيصر عن بلاده... اليكم التفاصيل
أخبار دولية
13:29
وزير الخارجية السوري يلتقي روبيو في واشنطن في مسعى لرفع عقوبات قيصر عن بلاده... اليكم التفاصيل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
موضة وجمال
11:02
"لا توجد كلمات تصف الجحيم الذي عشتِه"... والدة بيلا حديد تكشف عن معاناة ابنتها مع مرضها: سنواصل القتال معًا
موضة وجمال
11:02
"لا توجد كلمات تصف الجحيم الذي عشتِه"... والدة بيلا حديد تكشف عن معاناة ابنتها مع مرضها: سنواصل القتال معًا
2
أمن وقضاء
11:58
عنّفت طفلها وضربته من دون رحمة... وقوى الامن تتحرك (فيديو)
أمن وقضاء
11:58
عنّفت طفلها وضربته من دون رحمة... وقوى الامن تتحرك (فيديو)
3
خبر عاجل
11:09
الجيش: اشتباك مع مطلوبين ودهم مستودعات للمخدرات في مخيم شاتيلا
خبر عاجل
11:09
الجيش: اشتباك مع مطلوبين ودهم مستودعات للمخدرات في مخيم شاتيلا
4
خبر عاجل
10:22
الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: ادعو السعودية الى فتح صفحة جديدة مع المقاومة ضمن حوار مبني على ان اسرائيل هي العدو ويجمد الخلافات ويؤكد أن السلاح وجهته العدو وليس لبنان ولا السعودية ولا أي مكان في العالم
خبر عاجل
10:22
الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: ادعو السعودية الى فتح صفحة جديدة مع المقاومة ضمن حوار مبني على ان اسرائيل هي العدو ويجمد الخلافات ويؤكد أن السلاح وجهته العدو وليس لبنان ولا السعودية ولا أي مكان في العالم
5
أمن وقضاء
04:00
الأمن العام يسقط نادي تدليك وهمي يُمارس الفساد في البقاع الأوسط
أمن وقضاء
04:00
الأمن العام يسقط نادي تدليك وهمي يُمارس الفساد في البقاع الأوسط
6
حال الطقس
02:15
كتل هوائية دافئة تسيطر على لبنان وارتفاع ملحوظ بالحرارة حتى منتصف الأسبوع المقبل
حال الطقس
02:15
كتل هوائية دافئة تسيطر على لبنان وارتفاع ملحوظ بالحرارة حتى منتصف الأسبوع المقبل
7
خبر عاجل
03:46
مصادر للـLBCI ردًا على سؤال حول كلام الامين العام لحزب الله بخصوص السعودية: المملكة حريصة على استقرار لبنان وازدهاره وهي تتعامل معه من منطلق دولة إلى دولة
خبر عاجل
03:46
مصادر للـLBCI ردًا على سؤال حول كلام الامين العام لحزب الله بخصوص السعودية: المملكة حريصة على استقرار لبنان وازدهاره وهي تتعامل معه من منطلق دولة إلى دولة
8
أخبار لبنان
15:42
الرئيس عون استقبل مستشار وزير الخارجية السعودي
أخبار لبنان
15:42
الرئيس عون استقبل مستشار وزير الخارجية السعودي
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More