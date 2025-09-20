توقيف سماسرة ومعقبي معاملات امام قصر العدل في طرابلس

اوقف فرع المعلومات في طرابلس، وبناء لإشارة النائب العام الاستئنافي في الشمال القاضي هاني حلمي الحجار، ستة سماسرة ومعقبي معاملات، اعتادوا الوقوف على رصيف قصر العدل في طرابلس، واصطياد المواطنين الوافدين اليه، وكتابة الشكاوى وتدوين المعاملات التي يحتاجونها مقابل مبالغ مالية يتقاضونها.



وضبط بحوزة هؤلاء السماسرة والمعقبين آلاف النماذج من أوراق الدعاوى وإخلاءات السبيل وحصر الإرث وغيرها من المعاملات التي يستخدمونها خلافا للقانون.