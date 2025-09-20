الأمن العام يسقط نادي تدليك وهمي يُمارس الفساد في البقاع الأوسط

داهمت قوة من المديرية العامة للأمن العام بناء لاشارة النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي مرسال الحداد نادي تدليك في البقاع الأوسط بعد ورود معلومات مؤكدة عن استغلاله كغطاء لأعمال منافية للآداب العامة.

وأسفرت المداهمة عن توقيف صاحب النادي وخمس عاملات متورطات داخله، في خطوة تؤكد أنّ الأمن العام لن يتهاون مع أي محاولة للعبث بالقيم الاجتماعية أو التلاعب بالقانون تحت أي ستار أو عنوان.